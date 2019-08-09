В Україні очікують зменшення кількості рейдерствих атак з відкриттям ринку землі

Про це заявив директор Департаменту реєстрації та нотаріату Міністерства юстиції України Владислав Власюк під час публічної дискусії "Що мають робити, та як працювати державні органи, аби майбутній ринок землі в Україні був вигідним для всіх?", інформує БІЗНЕС з посиланням на Український клуб аграрного бізнесу.

"Ми активно працюємо для протидії рейдерству, оскільки розуміємо, що відкриття ринку землі без гарантованого захисту прав власності не може бути. Наше завдання — зробити рейдерство неможливим або принаймні максимально ускладнити його можливість. Якщо рейдерство таки відбулось, то мати можливість "відкотити назад" відповідні реєстраційні дії для захисту прав власника", — заявив Власюк.

За його словами, лише за місяць його роботи анульовано доступ до реєстрів шести найбільш одіозним реєстраторам, скасовано акредитацію 58 комунальним підприємствам, відомим своєю протиправною діяльністю. Також триває процес верифікації з явкою всіх реєстраторів.

У свою чергу, доктор юридичних наук, член Асоціації "Земельний союз України" Анатолій Мірошниченко наголосив, що ситуація з рейдерством не може бути перешкодою для старту ринку землі. "Мораторій на продаж сільгоспземель не є перешкодою для противоправного захоплення ріллі. Зараз у нас є і рейдерство, і мораторій. Натомість, якщо земля буде не в оренді, а у власності, кількість атак може зменшитись, оскільки приватну власність простіше захищати", — вважає він.

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