Україна вибула з топ-10 торговельних партнерів Росії

За останні 5 років Україна вийшла з топ-10 найбільших торговельних партнерів Росії.

Про це свідчить російська митна статистика, повідомляє БІЗНЕС з посиланням на "Коммерсантъ".

Згідно з наведеними даними, з 2014 року торгівельний оборот Росії з Україною скоротився втричі — з $18,5 млрд до $6,9 млрд. При цьому Україна перестала бути одним з найбільших торговельних партнерів Росії, а її місце посів Казахстан з показником у $ 8,9 млрд обороту з Росією.

Також зазначається, що за останні 5 років Росія суттєво скоротила обсяги торгівлі на 20%. Однією з ключових причин називають падіння світових цін на нафту, що завдає російській економіці щороку втричі більше шкоди, ніж санкції Заходу.

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