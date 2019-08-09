Україна вибула з топ-10 торговельних партнерів Росії

За останні 5 років Україна вийшла з топ-10 найбільших торговельних партнерів Росії.
Про це свідчить російська митна статистика, повідомляє БІЗНЕС з посиланням на "Коммерсантъ".
Згідно з наведеними даними, з 2014 року торгівельний оборот Росії з Україною скоротився втричі — з $18,5 млрд до $6,9 млрд. При цьому Україна перестала бути одним з найбільших торговельних партнерів Росії, а її місце посів Казахстан з показником у $ 8,9 млрд обороту з Росією.
Також зазначається, що за останні 5 років Росія суттєво скоротила обсяги торгівлі на 20%. Однією з ключових причин називають падіння світових цін на нафту, що завдає російській економіці щороку втричі більше шкоди, ніж санкції Заходу.
Нагадаємо:
- За даними Державної служби статистики України, за січень-лютий 2019 року обсяг експорту товарів з України до Росії скоротився на 12,4%, імпорту з країни-агресора — на 9%. А за січень-березень товарообіг між Україною та Росією скоротився на 10,9% до $2,339 млрд.
- За даними ДФС України, товарообіг України з країнами Євросоюзу за перші 7 місяців 2019 року зріс на 6% — до $26,23 млрд. Торгівля з країнами СНД навпаки скоротилась на 3% — до $10,91 млрд.