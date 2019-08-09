На Одещині анонсували створення індустріального парку

У селі Візирка Одеської області планується створити індустріальний парк.
Про це заявив депутат Одеської обласної ради Олег Кутателадзе, інформує БІЗНЕС з посиланням на Лиманську агенцію новин.
"Ми збираємося створювати індустріальний парк. Це призведе до того, що будуть потрібні робочі руки й тоді нам знадобиться залучати додатково населення. Не тільки в рамках нашої громади, а й навколо", — сказав Кутателадзе. При цьому він припустив, що парк може бути розташований у селі Першотравневе.
Аби забезпечити індустріальний парк робочою силою, планується навчати молодь затребуваним робочим спеціальностям. "Це складний шлях, але ми його пройдемо", — підсумував депутат.
Нагадаємо:
- Засновник інвестиційної групи UFuture, співінвестор платформи БІЗНЕС100 Василь Хмельницький закликав будувати в Україні сотні індустріальних парків, беручи за основу моделі Китаю, Туреччини та Польщі.
- У найближчій перспективі у Львівській області можуть побудувати шість індустріальних парків.
- Реєстр індустріальних (промислових) парків України нараховує 39 об`єктів – 9 з них зареєстровано у 2018 році, 13 – у 2017-му. Керуючі компанії визначені у 16 парках, у 5 залучені учасники.
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За даними компанії EVON Development, в Україні з 39-ти зареєстрованих індустріальних парків реально працюють лише 10.
Довідка: До Реєстру індустріальних парків у 2014 році було включено iPark, який планували створити у с. Візирка Одеської області біля порту "Південний". Проте цей проєкт не був реалізований.