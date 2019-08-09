А як же екоцид?

Володимир Полевий

Коли українські водії зможуть паркуватися на…

Назар Бенч

Чим Україні корисний досвід Індії в…

Петро Багрій

Базові кроки в діджиталі для малого…

Максим Рассамакін

Чи така страшна реєстрація бізнесу в…

Данило Глоба

Про відповідальність недоторканих

Володимир Полевий

Кадровий магніт

Олег Лиховид

Інспекції Держпраці: перевірок не буде, але…

Данило Глоба

Інновації від одеських митарів: блокування електронної…

Володимир Полевий

09
Пт., серп.
11 Нові матеріали

На Одещині анонсували створення індустріального парку

Новини
Налаштування
  • Дуже маленький Маленький Стандартний Збільшений Великий
  • Стандартний Helvetica Segoe Georgia Times

У селі Візирка Одеської області планується створити індустріальний парк.

Про це заявив депутат Одеської обласної ради Олег Кутателадзе, інформує БІЗНЕС з посиланням на Лиманську агенцію новин.

"Ми збираємося створювати індустріальний парк. Це призведе до того, що будуть потрібні робочі руки й тоді нам знадобиться залучати додатково населення. Не тільки в рамках нашої громади, а й навколо", — сказав Кутателадзе. При цьому він припустив, що парк може бути розташований у селі Першотравневе.

Аби забезпечити індустріальний парк робочою силою, планується навчати молодь затребуваним робочим спеціальностям. "Це складний шлях, але ми його пройдемо", — підсумував депутат.

Нагадаємо:

Довідка: До Реєстру індустріальних парків у 2014 році було включено iPark, який планували створити у с. Візирка Одеської області біля порту "Південний". Проте цей проєкт не був реалізований.

Індустріальні парки Одещина