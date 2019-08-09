Зеленський оновив склад Інвестради — долучив представників США та Японії

Президент України Володимир Зеленський ввів до складу Національної інвестиційної ради двох заступників голови своєї адміністрації, а також представників корпорацій США та Японії.
Про це свідчить указ глави держави №588 / 2019, оприлюднений на його офіційному сайті, повідомляє БІЗНЕС.
Згідно з документом, до персонального складу Національної інвестради введені:
- Девід Лівінгстон — головний виконавчий директор корпорації Citigroup Inc. по роботі з країнами Європи, Близького Сходу та Африки (США);
- Хіроші Mікітані — голова правління та виконавчий директор компанії Rakuten Inc. (Японія)
- Джеймі Міллєр — старший віце-президент, фінансовий директор компанії General Electric (США)
- Олексій Гончарук — заступник керівника Офісу президента України;
- Вадим Прийстайко — заступник керівника Офісу президента України.
В указі зазначається, що всі кандидатури ще мають дати свою згоду.
Водночас зі складу інвестради виведений Джеймс Коулз, гендиректор відділення Європи, Близького Сходу і Африки банку Citigroup Inc. (США).
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Нагадаємо, 24 червня президент України Володимир Зеленський змінив склад Національної інвестиційної ради. Її секретарем призначений український IT-підприємець, громадський діяч та волонтер Давид Арахамія.