Влада готує рішення щодо зловживань ФОПів

Найближчим часом буде представлено рішення для боротьби зі схемами ухилення середнім та великим бізнесом від оподаткування через використання ФОПів.

Про це заявив обраний нардеп, доктор юридичних наук, економічний фахівець партії "Слуга народу" Данило Гетманцев в ефірі "Українського радіо", інформує БІЗНЕС.

"Всі на ФОПах. Але ці юридичні особи перевищують ліміти своєї діяльності (5 млн грн) за день. А це ухилення від оподаткування. Тому ми повинні, з одного боку, забезпечити можливість ФОПам працювати на цій системі, а з іншого — унеможливити ухилення від оподаткування", — зазначив Гетманцев.

Він повідомив, що протягом найближчих тижнів, до початку роботи Верховної Ради, буде розроблено певне рішення з цього питання. "На сьогодні ми розглядаємо можливості, чи можливо сьогодні, використовуючи тільки адміністративні процедури, припинити зловживання, чи необхідно внести зміни до податкового законодавства, аби не породжувати низку податкових спорів. Аби це було зрозуміло, для всіх доступно, і не викликало сумнівів, що так робити не можна. Я думаю, що протягом найближчих тижнів до початку роботи Верховної Ради ми вже представимо певне рішення", — сказав він.

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