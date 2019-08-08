У Данії почали видавати іпотеку під 0%

У Данії банк Nordea Bank Abp почав видавати іпотеку під 0% під 0% річних терміном на 20 років.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на Bloomberg.

Зазначається, що це стало можливим через низький рівень процентної ставки центробанку Данії — 0,65%. "Ми очікуємо, що зниження ставок буде сприяти зростанню цін на житло", — сказала аналітик відділу внутрішніх фінансів Nordea Ліза Нітофт Бергманн.

Повідомляється, це вже не перша подібна ініціатива. Так, на початку серпня інші данські банки Realkredit Danmark та Nykredit почали видавати таку іпотеку під 0,5% річних на 30 років.

При цьому кредитна організація Jyske Bank повідомила про плани видавати іпотеку на 10 років з негативною ставкою. Таким чином, клієнт отримує додаткові кошти від банку.

Зазначимо, що Данія, Фінляндія, Японія і Аргентина входять до переліку країн світу з найнижчими ставками по іпотеці.

Нагадаємо, на початку серпня заступник голови Офісу президента Олексій Гончарук заявив, що вже наступного року українські банки пропонуватимуть громадянам іпотечні кредити під 12-13% річних у гривні.