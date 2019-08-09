Японське агентство покращило кредитний рейтинг України

Японське кредитне рейтингове агентство Rating and Investment Information (R&I) підвищило рейтинг України одразу на дві позиції з CCC+до B, прогноз — стабільний.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на повідомлення Міністерства фінансів України.

"Економіка України продовжую відновлюватися. Її фіскальне становище покращилося. Економічної стабільності вдалося досягтизавдяки дисциплінованій фіскальній політиці, а також монетарній політиці, орієнтованій на контроль за інфляцією.

Сальдо поточного рахунку залишається незначним дефіцитом. З розширенням іноземних резервів його стійкість до

з овнішніх шоків покращується", — йдеться в звіті агентства.

Аналітики R&I також відзначають, що ВВП України зростає, інфляція сповільнюється, а тимчасове збільшення дефіциту платіжного балансу до 3-4% не матиме вплив на кредитоспроможність України.

Показник державного боргу до ВВП зменшився з 69,2% станом на кінець 2016 року до 52,3% на кінець 2018 року.

Крім того, в агентстві зауважили, що приєднання до мережі Clearstream дозволило Україні збільшити ліквідність на внутрішньому ринку капіталу та розширити базу інвесторів.

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