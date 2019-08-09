Модель ринку землі обіцяють презентувати у серпні. Банки вже напоготові

Про це заявив радник заступника голови Офісу Президента Денис Mалюська, інформує БІЗНЕС з посиланням на AgroPolit.com.

Він зазначив, що зараз йдуть консультації з експертами і фахівцями галузі. "У нас дуже жорсткі терміни. Якщо ми хочемо запускати ринок землі в 2020 році, нам потрібно починати навіть не сьогодні, а позавчора. Ми не збираємося просто запустити ринок, ми повинні виконати величезну підготовчу роботу, яка не була проведена протягом останніх років", — сказав Малюська.

Також в Офісі президента додали, що існує велика ймовірність того, що ринок відкриють, як для фізичних, так і юридичних осіб. "З економічної точки зору, підстав відкривати ринок землі тільки для фізичних осіб сенсу немає", — зазначив Малюська.

Водночас заступник голови Національного банку України Дмитро Сологуб повідомив, що українські банки готові до роботи в умовах запуску ринку сільськогосподарських земель. "Земля — ​​це актив. Банківська система готова працювати з землею. Для банків ця реформа буде позитивним кроком, адже це означає появу додаткового активу, який можна використовувати в якості застави по кредиту", — сказав він у інтерв'ю Financial Observer.

Сологуб нагадав, що проведення земельної реформи є однією з ключових вимог Світового банку, в той же час Міжнародний валютний фонд (МВФ) не вимагає, щоб ринок землі запустили "негайно".

Нагадаємо, 8 серпня на україно-турецькому бізнес-форумі президент України Володимир Зеленський заявив, що до кінця поточного року буде проведено земельну реформу.