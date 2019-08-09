Бізнес позитивно оцінює поточний економічний стан в Україні, — НБУ

У липні більшість представників бізнесу з різних секторів економіки відзначили поліпшення економічного стану своїх підприємств порівняно з попереднім місяцем.

Такі дані наводить Національний бак України, який почав публікувати індекс ділової активності, інформує БІЗНЕС.

Так, індекс ділової активності у липні склав 52,4 (нейтральним вважається індекс на рівні 50, а все що вище — вважається позитивним).

Регулятор зазначає, що позитивно економічну ситуацію в Україні оцінюють всі сектори економіки, окрім будівництва, які очікували на уповільнення розвитку свого сектору.

Для розрахунку індексу Нацбанк провів опитування 106 підприємств різних галузей економіки, із яких підприємства промисловості становлять 30%, будівництва — 11%, торгівлі та сфери послуг — відповідно 22% та 37%.

НБУ повідомив, що запровадив новий інструмент оперативної оцінки та відслідковування тенденцій розвитку економіки — щомісячний індекс очікувань ділової активності (ІОДА). Індекс розраховується на основі опитувань українських підприємств реального сектору економіки, повідомляє прес-служба НБУ.

"На відміну від вже традиційного квартального Індексу ділових очікувань (ІДО), який фіксує показники очікуваного розвитку підприємств у наступні 12 місяців, ІОДА концентрується лише на оцінці бізнесом поточного стану економіки. Тож обидва опитування для розрахунку індексів будуть проводитися паралельно і не суперечитимуть один одному", — зазначає регулятор.

У щомісячних опитуваннях для ІОДА братимуть участь приватні компанії промисловості, будівництва, торгівлі та сфери послуг. Попри значну частку у ВВП сільського господарства, підприємства цього сектору не залучатимуться до опитування. У НБУ наголосили, що це — загальносвітова практика, пов’язана зі сильною сезонністю сільськогосподарського виробництва, яка негативно відображається на репрезентативності таких опитувань.

На основі відповідей респондентів розраховуються щомісячні індекси очікувань ділової активності - секторальні (для кожного сектору економіки) та композитний, що характеризує економічний розвиток країни за місяць. Значення індексу на рівні 50 є нейтральним. Очікування є позитивними, якщо значення індексу перевищує нейтральний рівень.

Результати наступного опитування (за серпень) будуть опубліковані першого робочого дня вересня 2019 року.

Нагадаємо, за даними Держстату, представники українськрї промисловості та агросектору покращили свої ділові очікування на третій квартал поточного року.