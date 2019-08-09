На Одещині рейдери захопили одразу три агропідприємства

Один з власників підприємств "Гіперіон", "Гранат", "Алекс" втратив одразу три підприємства. Рейдери переоформили підприємства на підставі підроблених договорів купівлі-продажу частки в статутному капіталі.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на Всеукраїнську Аграрну Раду (ВАР).

"Наголошуємо, що підпис на такому документі нотаріально не посвідчується, отже підробити його не створює жодних перешкод. В той же час, чинним законодавством не передбачено механізму продажу частки у статутному капіталі фермерського господарства. Купити його можна, виключно як цілісний майновий комплекс. Проте пряма заборона законодавства не зупинила зловмисників робити "рейдерське" захоплення таким зухвалим способом. Не було враховано навіть той факт, що один із ніби продавців господарства помер ще декілька років тому, відповідно фізично не міг продати господарство та підписати відповідні документи", — прокоментувала юрист із земельних питань ВАР Вікторія Кіпріянова.

Крім зміни власників та керівництва господарств зловмисники намагалися змінити і їх місцезнаходження на Мелітополь, Маріуполь та Лисичанськ, щоб в подальшому зробити повторну "перекидку" господарства на зацікавлених осіб. У ВАР зазначають, що подібна схема з фіктивним оформленням договору купівлі-продажу стала уже "класичною".

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Повідомляється, що у даній схемі також фігурує приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, яка нібито нотаріально посвідчила підписи на частині документів. Проте нотаріус запевняє, що не вчиняла жодних реєстраційних дій, а печатка та підпис на документах їй не належать. В той же день, коли вона дізналася про даний факт, то звернулася в місцеву поліцію із заявою про вчинення злочину, проте їй відмовили у внесенні інформації до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань.

Усі реєстраційні дії були проведені через державного реєстратора комунального підприємства. "Дане комунальне господарство вже неодноразово було фігурантом сумнівних реєстраційних дій. Перешкодою в реалізації вищеописаної схеми став дзвінок державного реєстратора комунального підприємства до нотаріуса, який начебто посвідчив документи. Отримавши відповідь, що нотаріус вперше чує про таких людей та ніколи не посвідчувала їхні підписи, державний реєстратор анулювала реєстраційні дії", — сказала Кіпріянова.

Про спробу "рейдерського" захоплення потерпілі дізналися лише згодом, оскільки через податкову базу пройшли зміни по місцезнаходженню господарств.

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