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Інвестфондам дозволили купувати активи іноземних емітентів

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Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку дозволила інвестиційним фондам купувати цінні папери іноземних емітентів.

Про це повідомив член Нацкомісії Олександр Панченко на своїй сторінці у Facebook, інформує БІЗНЕС.

"Відтепер інвестиційні фонди (ІСІ) зможуть купувати в активи цінні папери іноземних емітентів. Відповідне положення Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку зареєструвала в Мін'юсті 29 липня 2019 року, і вступить в силу з дати опублікування", — написав він.

Нагадаємо, з 27 травня в Україні запрацювала система міжнародного депозитарію Clearstream, завдяки якій іноземні інвестори можуть купувати українські державні цінні папери та розраховуватися за ними.

цінні папери емітент