США заморозили мільярди доларів допомоги іноземним державам

Тепер фонди не можуть бути використані доти, поки Державний департамент США та Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) не проведе їх ревізію.

For folks asking, here’s the letter OMB sent to ⁦ @StateDept ⁩ ordering a foreign aid freeze. It’s a gambit the White House has tried (unsuccessfully) before, and we’ll see how Congress reacts this time. pic.twitter.com/S5zHEYTJqb

Ці два відомства мають дослідити, скільки коштів наразі знаходиться на цих рахунках і як вони витрачаються. Гроші знову можна буде використовувати лише через три робочих дні після закінчення перевірки. При цьому зазначається, що ці кошти необхідно витратити до 30 вересня, коли в США закінчується фінансовий рік, інакше термін дії дозволу на їх використання закінчиться.

"Рахунки, які ми вивчаємо, включають в себе кошти на фінансування програм, які багато хто вже тривалий час вважають марною тратою грошей, наприклад, покупка сонячних батарей для країн Карибського басейну, фінансування космічної програми Пакистану, футбольні табори в Гватемалі, а також сприяння тим країнам, допомога яким в принципі не в інтересах Сполучених Штатів", — заявив представник американської адміністрації високого рангу.

Водночас критики наказу стверджують, що він завадить агенціям США розподілити від $2 млрд до 4 млрд.

Служба управління та бюджету США визначила 10 ділянок, яких торкнеться замороження коштів, включно з міжнародними проєктами щодо охорони здоров'я, ініціативами, які стосуються наркотиків та миротворчої діяльності, та сприяння розвитку.

Зокрема, це рішення розкритикувала сенаторка-демократка Елізабет Воррен, яка претендує на номінацію від Демократичної партії на виборах президента США 2020-го року. "Оборонний бюджет США більший ніж будь-коли, але наша національна безпека не може покладатись лише на сильне військо. Тож чому Трамп намагається заблокувати мільярди доларів призначені для дипломатичних зусиль Державного департаменту, програм розвитку та охорони здоров'я на глобальному рівні?", — написала вона у Twitter.

America’s defense budget is more bloated than ever, but our national security cannot rely on a strong military alone. So why in the world is @realDonaldTrump trying to block billions in the @StateDept’s diplomacy, development & global health funds? https://t.co/dDDteN8u47