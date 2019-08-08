В Україні працюють лише 10 індустріальних парків, інші — на папері

За кількістю працюючих індустріальних парків в України один з найнижчих показників порівняно з іншими країнами. Із 39-ти зареєстрованих парків реально працюють лише 10.
Такі дані наводить компанія EVON Development на своїй сторінці у Facebook, інформує БІЗНЕС.
"Не дивлячись на 39 зареєстрованих в реєстрі Індустріальних парків, реально працює не більше 10-ти. Під реально працюючими розуміється, що у них є резиденти, або керуюча компанія, яка керує розвитком парку, або йдуть проектні / будівельні роботи. Всі інші парки все також залишаються лише на папері", — констатують у компанії.
Нагадаємо:
- Засновник інвестиційної групи UFuture, співінвестор платформи БІЗНЕС100 Василь Хмельницький закликав будувати в Україні сотні індустріальних парків, беручи за основу моделі Китаю, Туреччини та Польщі.
- У найближчій перспективі у Львівській області можуть побудувати шість індустріальних парків.
- Реєстр індустріальних (промислових) парків України нараховує 39 об`єктів – 9 з них зареєстровано у 2018 році, 13 – у 2017-му. Керуючі компанії визначені у 16 парках, у 5 залучені учасники.