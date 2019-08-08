Зеленський хоче частково легалізувати казино

Про це він заявив під час виступу на українсько-турецькому бізнес-форумі у Стамбулі, інформує БІЗНЕС.

"Ми легалізуємо азартні ігри, а саме роботу казино у п’ятизіркових готелях, що буде стимулювати розвиток туристичного кластера регіону біля Чорного моря. Тут також ми хочемо зростати разом (із турецьким бізнесом)", — сказав Зеленський.

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Він також закликав представників турецького бізнесу разом розвивати туристичний бренд Чорного моря у світі.

Крім того, президент анонсував запровадження мережі мобільного інтернету 5G в Україні. Він запросив бізнес Туреччини долучитися до проєктів із запровадження цієї технології.

Водночас екс-державна уповноважена АМКУ Агія Загребельська зауважила, що легалізація грального бізнесу — "це добре і для держави, і для кожного окремого громадянина". "Але за однієї умови, якщо ця легалізація буде відповідальною та якісною. Кілька тижнів тому написала з цього приводу блог, де виклала свої поради президенту України як здолати азартну хворобу. Лише додам в світлі нової інформації щодо розміщення казино в п’ятизіркових готелях. Це поширена світова практика, яка виправдала себе за умови наявності ефективного контролю", — написала вона у Facebook.

За її словами, для того, щоб ця ідея не провалилась, потрібно визначити:

- що гральні автомати можуть розміщуватись тільки в казино;

- чітке розмежування гральних автоматів від лотерейних з ефективним контролем;

- критерії "п’ятизірковості", які буде неможливо обійти за допомогою маніпуляцій;

- електронний контроль державою в режимі онлайн всіх транзакцій на ринку;

- бар‘єри входу на ринок, які зможуть подолати виключно добросовісні, відповідальні та прозорі компанії та інше.

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