Українська промисловість та агросектор покращили свої ділові очікування

У третьому кварталі поточного року індикатор ділової впевненості в промисловості підвищився порівняно з попереднім кварталом року на 0,9 п. п. і становить мінус 4,3%.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на дослідження Державної служби статистики.

Зокрема, у переробній промисловості цей показник підвищився на 0,6 в. п. і становить мінус 4,5%.

За даними Держстату, індикатор ділового клімату у промисловості не змінився порівняно з I кварталом і склав 0,5%, у переробній промисловості цей індикатор також не змінився порівняно з попереднім кварталом і становить плюс 0,6%.

Також зазначається, що оцінка поточного обсягу замовлень на виробництво продукції (попиту) в промисловості

становить мінус 32%, у переробній промисловості – мінус 35%.

Водночас у липні-вересні представники ринку очікують:

- Збільшення обсягу виробництва продукції у промисловості на 12%, у переробній промисловості – на14%;

- Зростання відпускних цін на продукцію промисловості;

- Посилення впливу такого стримуючого промислове виробництво чинника, як нестача сировини, матеріалів, устатковання;

- Завантаженість виробничих потужностей, як і в ІІ кварталі, в середньому складе 68,4%;

- Забезпеченість замовленнями, як і в ІІ кварталі, – у середньому на 5 місяців роботи.

Крім того, опитування сільськогосподарських підприємств щодо стану їх ділової активності у третьому кварталі порівняно з попереднім кварталом показали наступні очікування:

- Збільшення обсягів виробництва продукції:

- Зростання цін на сільськогосподарську продукцію:

- Посилення впливу такого стримуючого сільськогосподарську діяльність чинника, як погодні умови, та одночасне зниження впливу такого фактора, як фінансові обмеження:

Індикатор ділової впевненості та індикатор ділового клімату розраховані відповідно до Методики розрахунку індикаторів ділових очікувань відповідно до вимог розширеного Спеціального стандарту поширення даних МВФ. Всього було опитано 1500 промислових підприємств та 858 сільськогосподарських підприємств.