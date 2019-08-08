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Зеленський сказав, коли Україна відкриє ринок землі (ВІДЕО)

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Президент України Володимир Зеленський прогнозує, що до кінця поточного року буде проведено земельну реформу.

Про це він заявив на україно-турецькому бізнес-форумі, інформує БІЗНЕС.

"У цьому році ми обов'язково проведемо земельну реформу, що вже наступного року дозволить створити ринок землі на 40 млн гектарів, яка є однією з найкращих у світі за своєю якістю",  — сказав глава держави.

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Він також зазначив, що вже є турецькі компанії, які володіють українською землею, і висловив сподівання, що таких компаній стане значно більше.

Нагадаємо:

ВолодимирЗеленський земельна реформа