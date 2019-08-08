Зеленський сказав, коли Україна відкриє ринок землі (ВІДЕО)

Президент України Володимир Зеленський прогнозує, що до кінця поточного року буде проведено земельну реформу.
Про це він заявив на україно-турецькому бізнес-форумі, інформує БІЗНЕС.
"У цьому році ми обов'язково проведемо земельну реформу, що вже наступного року дозволить створити ринок землі на 40 млн гектарів, яка є однією з найкращих у світі за своєю якістю", — сказав глава держави.
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Він також зазначив, що вже є турецькі компанії, які володіють українською землею, і висловив сподівання, що таких компаній стане значно більше.
Нагадаємо:
- 20 червня під час зустрічі з бізнесом президент України Володимир Зеленський заявив, що вже до кінця цього року буде скасований мораторій на продаж паїв сільськогосподарського призначення.