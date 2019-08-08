НАБУ оголосило підозри фігурантам справи "Роттердам+". Один затриманий

Сьогодні, 8 серпня, детективи НАБУ повідомили шістьом особам, причетним до запровадження так званої формули "Роттердам+", про підозру у вчиненні дій, в результаті яких споживачам електроенергії завдано 18,87 млрд грн збитків.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланям на пресслужбу НАБУ.

Зокрема, йдеться про:

- екс-голову Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП);

- чинного директора ДП "Оператор ринку" (на момент запровадження "Роттердам+" — член НКРЕКП);

- начальника відділу НКРЕКП;

- керівника управління НКРЕКП;

- заступника комерційного директора однієї з приватних компаній групи - ключового оператора ринку теплогенерації України;

- директора департамента однієї з компаній зазначеної групи.

Дії всіх шести осіб кваліфікують за ч.2 ст.364 Кримінального кодексу України (зловживання службовим становищем). Представникам приватних компаній інкримінують пособництво.

Одного з підозрюваних — екс-члена НКРЕКП — затримали. "Українська правда" повідомляє, що йдеться про затримання директора "Оператора ринку" Володимира Євдокімова.

Місце місцезнаходження ще чотирьох — екс-голови НКРЕКП та топ-менеджерів групи компаній наразі невідомо. Їм повідомлено про підозру за ст. 278, ст. 135 КПК України.

Слідство встановило, що представники групи приватних теплогенеруючих компаній у 2015 році почали тиснути на керівництво НКРЕКП, аби воно включило до тарифу на електроенергію, що виробляли ТЕС цієї групи, видатки, які насправді не здійснювалися, а саме — витрати на доставку та перевалку енергетичного вугілля в Україну з портів у Європі.

"У березні 2016 року НКРЕКП на зазначену пропозицію пристала, передбачивши зазначені неіснуючі видатки у формулі, за якою розрахувався тариф (ціна) для всієї теплової генерації. Це, в свою чергу, призвело до зростання вартості всієї електричної енергії і, як наслідок, зростання тарифів на електроенергію для промисловості, об’єктів соціальної інфраструктури, підприємців, які, понесли фінансовий тягар з оплати необґрунтованого тарифу. В результаті подорожчали товари та послуги для кінцевого споживача, в тому числі й першої необхідності", — розповіли в НАБУ.

За даними слідства, у результаті зазначених дій споживачам електроенергії впродовж 2016-2017 рр завдано 18,87 млрд грн збитків, із яких 14,3 млрд грн отримали приватні-компанії-ініціатори запровадження "Роттердам+". Наразі тривають слідчі дії тривають. Встановлюються інші особи, причетні до вчинення злочину.

Нагадаємо:

З 1 липня в Україні припинена дія формули "Роттердам+" у зв'язку з переходом до нової моделі ринку електроенергії.

19 липня НАБУ провело обшуки в центральному офісі інвестиційної групи ICU в Києві у рамках так званої справи "Роттердам+".

Довідка: "Роттердам+" — методика формування ціни на паливну складову (вугілля) при виробництві електроенергії теплових електростанцій в Україні. Була введена в дію у травні 2016 року.

Відповідно до методики, вартість палива визначалась за формулою "ціна вугілля у портах Амстердам — Роттердам — Антверпен + вартість його доставки в Україну". У вартість доставки включалось транспортування до українського порту та залізничний транспорт територією України на склади ТЕС.

При цьому ціна на покупку вугілля визначалась на підставі середньої ціни на Європейському ринку за 12 місяців, що передують місяцю встановлення прогнозованої оптової ринкової ціни (тому порівнювати її з ціною на біржі Роттердама на певну дату некоректно).

Формула розрахунку ціни "Роттердам+" застосовувалась як для ТЕС, що спалюють антрацитову (дефіцитну) групу вугілля, так і для станцій, що спалюють газову групу вугілля.