Зеленський очікує щонайменше $20 млрд інвестицій в інфраструктуру України

У найближчі п'ять років в інфраструктуру України планується інвестувати щонайменше 20 мільярдів доларів.

Про це заявив президент Володимир Зеленський на українсько-турецькому бізнесфорумі у Стамбулі, повідомляє БІЗНЕС з посиланням на "Укрінформ".

"За найближчі п'ять років країна зміниться кардинально, наша економіка зростатиме по 5-7% на рік, і я запрошую турецький бізнес зростати разом. За цей час ми проінвестуємо в нашу інфраструктуру щонайменше 20 мільярдів доларів, щоб упорядкувати 24 тисячі кілометрів наших доріг, збільшити кількість реально працюючих аеропортів до 15-ти, забезпечити розвиток 5 морських портів, щоб істотно збільшити їхню потужність, потроїти потужність нашого військово-промислового комплексу", – наголосив глава держави.

Читайте також:

The Детектор: Що робить влада для бізнесу

Він додав, що восени Верховна Рада має ухвалити закон про концесію, що дасть змогу державі безпечно співпрацювати з приватними компаніями.

Нагадаємо: