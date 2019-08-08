Зеленський очікує щонайменше $20 млрд інвестицій в інфраструктуру України

У найближчі п'ять років в інфраструктуру України планується інвестувати щонайменше 20 мільярдів доларів.
Про це заявив президент Володимир Зеленський на українсько-турецькому бізнесфорумі у Стамбулі, повідомляє БІЗНЕС з посиланням на "Укрінформ".
"За найближчі п'ять років країна зміниться кардинально, наша економіка зростатиме по 5-7% на рік, і я запрошую турецький бізнес зростати разом. За цей час ми проінвестуємо в нашу інфраструктуру щонайменше 20 мільярдів доларів, щоб упорядкувати 24 тисячі кілометрів наших доріг, збільшити кількість реально працюючих аеропортів до 15-ти, забезпечити розвиток 5 морських портів, щоб істотно збільшити їхню потужність, потроїти потужність нашого військово-промислового комплексу", – наголосив глава держави.
Читайте також:
The Детектор: Що робить влада для бізнесу
Він додав, що восени Верховна Рада має ухвалити закон про концесію, що дасть змогу державі безпечно співпрацювати з приватними компаніями.
Нагадаємо:
- Україна й Туреччина опрацьовують можливість підписання Угоди про вільну торгівлю задля розширення торговельно-економічної та інвестиційної співпраці.
- За даними Торгово-промислової палати України, за останні роки турецькі підприємства взяли участь у більш ніж 150 проєктах в Україні на суму $5,1 млрд. Зашалом майже 600 турецьких компаній інвестували в Україну понад $2 млрд.