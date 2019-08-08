Україна домовляється з Туреччиною про запуск Зони вільної торгівлі

Про це президент Володимир Зеленський повідомив за результатами переговорів з лідером Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, інформує БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу глави української держави.

"Ми домовилися про подальше розширення торговельно-економічної та інвестиційної співпраці. Обсяги нашої двосторонньої торгівлі у 2018 році склали понад 4 мільярди доларів США. І я впевнений, що це далеко не межа нашого потенціалу", – сказав Зеленський.

Він переконаний, що це сприятиме реалізації спільних проєктів та лібералізації двосторонньої торгівлі. "Сприятиме цьому й укладення Угоди про вільну торгівлю. Сподіваюся, що наші сторони якомога швидше зможуть досягти компромісу в цьому питанні та підготувати всі необхідні документи", – зазначив глава держави.

Він також обговорив з турецькими колегами співпрацю у будівництві доріг, аеропортів, морських портів, у оборонній, енергетичній і туристичній сферах, а також закликав бізнес Туреччини інвестувати в українські проєкти, в тому числі у відновлення інфраструктури Донбасу. "Очікуємо активної участі турецької сторони в міжнародному форумі по відновленню Донбасу, який ми плануємо провести вже восени в Маріуполі", – зазначив президент України.

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Зеленський дав старт вільній торгівлі з Ізраїлем

Турецький лідер, зі свого боку, наголосив, що нарешті настав час фіналізувати переговорний процес щодо укладення Угоди про вільну торгівлю, перемовини щодо якої тривають вже багато років.

За його розрахунками, товарообіг між Україною та Туреччиною може сягнути $10 млрд. "Ми домовилися з паном Зеленським пришвидшити діяльність, спрямовану на інвестиції в інфраструктуру та будівництво. Крім того, обмінялися точками зору щодо того, яким чином зможемо підвищити рівень інвестицій шляхом розв’язання деяких проблем, які спільні кроки можемо зробити для надання імпульсу економічному розвитку наших стосунків", – підсумував Ердоган.

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