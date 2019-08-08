Україна збільшила експорт равликів у 4,6 разів

У січні-травні поточного року з України було реалізовано 166,5 тонн равликів, що в 4,6 разів більше, ніж за аналогічний період 2018 року.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ).

Загалом за весь 2018 рік всього було експортовано з України лише 90 тонн равликів, а це менше, ніж за перші 5 місяців 2019 року і є найнижчим показником за останні 4 роки. У вартісному вимірі за перші п’ять місяців поточного року Україною було продано равликів за кордон на $252,8 тис. Найбільше згаданої продукції було реалізовано у 2016 році, а саме – 347,2 тонн.

У географічному вимірі найбільше равликів було експортовано до Польщі – 44% (у натуральному вимірі) всіх поставок за січень-травень 2019 року, на загальну суму $133 тис. Також частина продукції була реалізована до Чехії – 32% на $78 тис. і Литви – 23% на $42 тис.

Імпорт равликів у січні-травні поточного року склав 35,4 тонн, що є найбільшим показником за останні 13 років. Основними країнами постачальниками були Польща – 55% всіх поставок в Україну ( в натуральному вимірі – 19 тонн) на $34 тис. і Литва – 45% всіх поставок (16 тонн) на $55 тис.

Нагадаємо, на початку серпня Асоціація "Український клуб аграрного бізнесу" підписала меморандум з Українською асоціацією виробників равликів (Тернопіль) щодо сприяння розвитку цього виду бізнесу в сільських регіонах.