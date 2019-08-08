"АрселорМіттал" і Офіс президента визначили 5 кроків для покращення ситуації в Кривому Розі

Такої домовленості сторони досягли під час зустрічі наприкінці липня, повідомляє БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу підприємства.

Тож, сторони домовилися про наступне:

1. "АрселорМіттал" продовжить глобальну модернізацію підприємства. Так, у найближчі п'ять років інвестиції складуть понад $1,8 млрд, що дасть можливість скоротити викиди в атмосферу на 50–55%. У тому числі будуть реалізовані масштабні інвестиційні про'кти в агломераційному виробництві, на частку якого припадає близько 2/3 усіх викидів меткомбінату. Реконструкція аглоцеху № 2 і будівництво фабрики грудкування дозволить закрити застарілі аглофабрики.

Окрім цього, підприємство підготувало план короткострокових ініціатив зі зниження навантаження на навколишнє середовище, який передали особисто президентові. Він передбачає зменшення викидів в атмосферу на 10–15% у найближчі декілька місяців (детальніше про нього компанія розповість пізніше).

2. Компанія отримала можливість продовжити реалізацію інвестиційного проєкту з будівництва комплексу відділення безперервної розливки сталі (МБЛЗ-2,3). Зокрема, відновлені пуско-налагоджувальні роботи, які були зупинені після проведення працівниками СБУ обшуку 20 липня в рамках розслідування кримінальної справи за статтею 441 КК ("Екоцид").



3. Підприємство планує активно працювати з урядом України за програмами корпоративної соціальної відповідальності (КСВ). Одним з основних напрямків стане охорона здоров'я, а саме – покращення умов з профілактики та лікування містян, у тому числі розвиток сфери медичних послуг у Кривому Розі.

Підприємство також підтримало ініціативу Офісу президента України зі створення у Кривому Розі Фонду здоров'я, який буде сформований за участю різних підприємств регіону. Кошти Фонду планується інвестувати у розвиток медичної бази міста. "АрселорМіттал" готовий стати одним з учасників даного пулу підприємств і вносити по 100 млн грн на рік.



4. У рамках КСВ і розвитку спорту у місті "АрселорМіттал" візьме участь у капітальному відновленні (ремонті) стадіону "Металург" у Кривому Розі. Підприємство вкладе у цей проєкт 50 млн грн: по 25 млн грн – у 2019 і 2020 роках.



5. Офіс президента також висловив зацікавленість у будівництві нових бетонних доріг в країні з використанням шлаків металургійного виробництва. Це дасть можливість створити якісну інфраструктуру у регіонах і розвантажити шлакові відвали на металургійних підприємствах. "АрселорМіттал" заявив, що готовий виступити стратегічним партнером держави у цьому напрямку.



У компанії також додали, що її інвестиції в Україну в 2005-2018 роках загалом склали, з урахуванням придбання підприємства, $9,2 млрд.

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