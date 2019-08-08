Українському бізнесу дозволили купувати валюту в кредит

Національний банк України (НБУ), починаючи з 8 серпня, скасовує обмеження, які забороняли бізнесу купувати валюту за кредитні гривневі кошти. Бізнес-спільнота привітала це рішення.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу регулятора.

У Нацбанку наголошують, що таке послаблення дозволить підприємствам ефективніше управляти ліквідністю. "У межах валютної лібералізації Національний банк дозволив бізнесу купувати іноземну валюту за рахунок кредитних коштів у гривні без обмежень за сумою. Зазначене послаблення дасть змогу підприємствам ефективніше управляти ліквідністю і купувати необхідні обсяги валюти для виконання власних зобов’язань у зручний для себе час", — пояснили в НБУ.

Також удосконалено валютний нагляд за дотриманням бізнесом граничних термінів розрахунків за зовнішньоекономічними операціями. Банки зобов’язані завершувати нагляд за експортними операціями впродовж 5 робочих днів з моменту отримання від регулятора інформації про зміну обслуговуючого банку в митній декларації клієнта, що дозволить уникати подвійного контролю клієнтської операції.

У Європейській Бізнес Асоціації привітали чергове валютне послаблення для бізнесу. "Дане рішення допоможе підприємствам ефективніше управляти ліквідністю і купувати необхідні обсяги валюти для виконання власних зобов’язань у зручний для себе час. Адже раніше бізнесу було неможливо вільно кредитуватись для купівлі валюти, не зважаючи на те, що відповідальність за здійснення розрахунків та, відповідно, видачу кредитних коштів, залишається на банках. Банки, в свою чергу, аналізують операцію щодо видачі кредитних коштів з точки зору фінансового моніторингу, економічну доцільність тощо", — зазначають у пресслужбі ЄБА.

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