У будівництво заводу на Рівненщині інвестують 200 млн євро

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на агенцію із залучення інвестицій та обслуговування інвесторів "ІнвестІнРівне".

Завод постане на території давно закинутих і непрацюючих Рівненського ливарного заводу (РЛЗ) та Рівненського заводу тракторних агрегатів (РЗТА). На ньому планується встановити інноваційне обладнання.

"Компанія Kronospan пішла на серйозний крок і вирішила відкрити потужне європейське виробництво на території індустріальної зони в с. Городок. Наразі, це є найбільша іноземна інвестиція у розвиток нашої області за усі роки незалежної України", – зазначили в "ІнвестІнРівне".

Цей проєкт передбачає залучення 200 млн євро інвестицій, а також створення 2000 робочих місць, з яких 500 – це безпосередні працівники підприємства, решта – персонал задіяний у веденні лісового господарства, логістиці та обслуговуванні функціонування підприємства. Середня заробітна плата робітників підприємства Kronospan у Городку становитиме 15-18 тис. грн на місяць.

Випуск першої продукції запланований вже у 2021 році.

Довідка: Kronospan – світовий лідер у галузі виробництва високоякісних деревинних плит і суміжної продукції. Сьогодні це понад 40 виробничих заводів у 30 країнах Європи, Азії та США. У 2004 році компанія за підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку збудувала свій перший в Україні завод з виробництва дерево-стружкових плит у Нововолинську Волинської області.