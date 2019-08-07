Іноземці в 11 разів збільшили інвестиції у держборг України, — Нацбанк

Частка облігацій внутрішньої державної позики, якою володіють іноземні інвестори, з початку року зросла в 11 разів.

Про це повідомили у Національному банку України (НБУ), інформує БІЗНЕС з посиланням на "Громадське".

Так, якщо на початку 2019 року іноземці володіли 1% всіх боргових облігацій України, то станом на початок серпня частка іноземців у державному боргу склала 11%.

Регулятор наголошує, що приплив іноземних інвестицій у державний борг України став одним з фундаментальних факторів зміцнення обмінного курсу гривні у липні. "У липні курс гривні зміцнювався теж під впливом ринкових факторів. Пропозиція валюти була більшою за попит насамперед внаслідок зростання інтересу нерезидентів до гривневих ОВДП", — повідомили в НБУ.

Там також зазначають, що на курс гривні вплинула сприятлива ситуація на зовнішніх ринках та великі обсяги грошових переказів до України.

"Національний банк користувався нагодою і в умовах зміцнення курсу поповнював міжнародні резерви. За даними НБУ, від початку року чиста купівля валюти становить 2,7 млрд доларів та безпосередньо у липні близько 1,3 млрд доларів. Однак він робив це таким чином, щоб не викривити попит на валюту на ринку, не зумовити дефіцит валюти на ринку і не спровокувати в результаті зміну тренду зі зміцнення на девальвацію", — додали у Нацбанку.

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