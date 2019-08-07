Іноземці в 11 разів збільшили інвестиції у держборг України, — Нацбанк

Частка облігацій внутрішньої державної позики, якою володіють іноземні інвестори, з початку року зросла в 11 разів.
Про це повідомили у Національному банку України (НБУ), інформує БІЗНЕС з посиланням на "Громадське".
Так, якщо на початку 2019 року іноземці володіли 1% всіх боргових облігацій України, то станом на початок серпня частка іноземців у державному боргу склала 11%.
Регулятор наголошує, що приплив іноземних інвестицій у державний борг України став одним з фундаментальних факторів зміцнення обмінного курсу гривні у липні. "У липні курс гривні зміцнювався теж під впливом ринкових факторів. Пропозиція валюти була більшою за попит насамперед внаслідок зростання інтересу нерезидентів до гривневих ОВДП", — повідомили в НБУ.
Там також зазначають, що на курс гривні вплинула сприятлива ситуація на зовнішніх ринках та великі обсяги грошових переказів до України.
"Національний банк користувався нагодою і в умовах зміцнення курсу поповнював міжнародні резерви. За даними НБУ, від початку року чиста купівля валюти становить 2,7 млрд доларів та безпосередньо у липні близько 1,3 млрд доларів. Однак він робив це таким чином, щоб не викривити попит на валюту на ринку, не зумовити дефіцит валюти на ринку і не спровокувати в результаті зміну тренду зі зміцнення на девальвацію", — додали у Нацбанку.
Нагадаємо:
- Станом на початок липня державний борг України вперше у 2019 році перевищив $80 млрд.
- За даними Мінфіну, за п'ять місяців поточного року інвестиції нерезидентів в українські ОВДП зросли у 8 разів і перевищили 51 млрд грн.
- У 2018 році обсяг вкладень фізичних осіб в ОВДП України зріс у 4 рази – до 6,074 млрд грн, нерезидентів — на 1,130 млрд грн, або на 21,7%.