Коли українські водії зможуть паркуватися на…

Назар Бенч

Чим Україні корисний досвід Індії в…

Петро Багрій

Базові кроки в діджиталі для малого…

Максим Рассамакін

Чи така страшна реєстрація бізнесу в…

Данило Глоба

Про відповідальність недоторканих

Володимир Полевий

Кадровий магніт

Олег Лиховид

Інспекції Держпраці: перевірок не буде, але…

Данило Глоба

Інновації від одеських митарів: блокування електронної…

Володимир Полевий

Як делегувати повноваження

Річард Бренсон

07
Ср., серп.
10 Нові матеріали

Іноземці в 11 разів збільшили інвестиції у держборг України, — Нацбанк

Новини
Налаштування
  • Дуже маленький Маленький Стандартний Збільшений Великий
  • Стандартний Helvetica Segoe Georgia Times

Частка облігацій внутрішньої державної позики, якою володіють іноземні інвестори, з початку року зросла в 11 разів.

Про це повідомили у Національному банку України (НБУ), інформує БІЗНЕС з посиланням на "Громадське".

Так, якщо на початку 2019 року іноземці володіли 1% всіх боргових облігацій України, то станом на початок серпня частка іноземців у державному боргу склала 11%.

Регулятор наголошує, що приплив іноземних інвестицій у державний борг України став одним з фундаментальних факторів зміцнення обмінного курсу гривні у липні. "У липні курс гривні зміцнювався теж під впливом ринкових факторів. Пропозиція валюти була більшою за попит насамперед внаслідок зростання інтересу нерезидентів до гривневих ОВДП", — повідомили в НБУ.

Там також зазначають, що на курс гривні вплинула сприятлива ситуація на зовнішніх ринках та великі обсяги грошових переказів до України.

"Національний банк користувався нагодою і в умовах зміцнення курсу поповнював міжнародні резерви. За даними НБУ, від початку року чиста купівля валюти становить 2,7 млрд доларів та безпосередньо у липні близько 1,3 млрд доларів. Однак він робив це таким чином, щоб не викривити попит на валюту на ринку, не зумовити дефіцит валюти на ринку і не спровокувати в результаті зміну тренду зі зміцнення на девальвацію", — додали у Нацбанку.

Нагадаємо:

  • Станом на початок липня державний борг України вперше у 2019 році перевищив $80 млрд.
  • За даними Мінфіну, за п'ять місяців поточного року інвестиції нерезидентів в українські ОВДП зросли у 8 разів і перевищили 51 млрд грн.
  • У 2018 році обсяг вкладень фізичних осіб в ОВДП України зріс у 4 рази – до 6,074 млрд грн, нерезидентів — на 1,130 млрд грн, або на 21,7%.
Нацбанк інвестиції ОВДП державний борг