Головний податківець країни розкрив деталі податкової амністії

Проєкт податкової амністії капіталів, який наразі обговорюється, передбачає базову ставку в 9% і пільгову в 5% при добровільному розкритті інформації платником податків.

Про це заявив глава Державної податкової служби Сергій Верланов в інтерв`ю "Інтерфакс-Україна", повідомляє БІЗНЕС.

"Щодо податкової амністії капіталу ведуться переговори з МВФ, перш за все, щодо ставки. Ситуація України не унікальна — і ПАР, і Латвія, й інші країни її проходили. Зараз дискутуємо про знижені ставки: 9% як базова, і 5% — знижена", — сказав Верланов.

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Він наголосив, що податкову амністію (добровільне розкриття інформації платником податків) треба запускати разом із загальним декларуванням. "Скільки надходжень для бюджету дасть податкова амністія, можна буде говорити тільки після того, як буде зрозуміла конструкція такої податкової амністії. Без сумніву, це залежить від того, яка буде ставка оподаткування, хто може бути декларантом, з чого буде виплачуватися податок тощо", — додав глава ДПС.

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