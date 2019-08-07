В Україні прогнозують стагнацію на ринку будівництва

У найближчі шість місяців обсяги будівництва житла в Україні можуть скоротитися на 30% через зміну керівництва профільного Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.

Таку думку висловила співзасновниця "Українського клубу нерухомості" (UREClub) Ольга Соловей, інформує БІЗНЕС.

За її словами, новому очільнику відомства разом з новою командою потрібен буде час для того, щоб ввійти в курс розпочатих реформ. Окрім цього, експерт не виключає, що через зміну влади значна кількість забудовників будуть змушені відкласти реалізацію власних проєктів на невизначений час.

"Більш ніж 30% проєктів по всій Україні, старт реалізації яких був запланований на третій-четвертий квартал цього року, можуть бути відкладені через зміну керівництва профільного міністерства. Стагнація на ринку будівництва може призвести до значних бюджетних недоотримань. У разі скорочення обсягів будівництва на 30%, держбюджет в цьому році недоотримає від 2 до 3 млрд гривень", — прогнозує Соловей.

Вона зауважила, що на ринку будівництва житла існують побоювання щодо згортання розпочатих реформ, особливо тих, що стосуються реформування Державної архітектурно-будівельної інспекції та впровадження жорстких обмежувальних норм щодо будівництва в щільно забудованих житлових масивах, у центральних частинах українських міст.

На її погляд, новий очільник Мінрегіонбуду повинен бути призначений не за партійним принципом, а за рівнем фахової підготовки, розуміння проблем ринку та його спроможності продовжувати розпочаті реформи.

"Нова Верховна Рада складається із дуже потужного будівельного лобі. Проте зараз існує багато сумнівів щодо того, чи лобіюватимуть народні обранці інтереси галузі, чи зосередяться виключно на інтересах власного бізнесу. Саме тому і новий профільний міністр, і голова парламентського комітету мають бути поза великим бізнесом, але фахівцями ринку", — переконана експерт.

За її словами, ринок міг би запропонувати президенту кілька кандидатів на посаду профільного міністра — "незаангажованих фахівців, що мають досвід, хист та змогли б взяти на себе відповідальність за реформування будівництва".

"Ринок навряд чи готовий до політичних намісників, далеких від галузі, що виконуватимуть лише чиїсь вказівки та працюватимуть задля вузькокорпоративних цілей", —підсумувала Соловей.

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