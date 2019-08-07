Стратегія розвитку агросектору до 2030 року: Топ-10 головних тез

Експерти Українського інституту майбутнього (UIF) та Latifundist Media презентували стратегію розвитку агросектору України до 2030 року "Україна — світовий супермаркет екологічних продуктів".

Текст стратегії оприлюднений на сайті UIF, інформує БІЗНЕС.

Експерти Українського інституту майбутнього виокремили 10 головних тез Стратегії:

1. Україна в 2030 році – світовий супермаркет екологічно чистих продуктів харчування та центр продовольчої безпеки світу.

2. Створений агросектором ВВП до 2030 року зросте майже в 10 разів до $175 млрд, що перевищує сьогоднішній ВВП України.

3. За оцінками експертів, експорт продукції агросектору зросте протягом наступних 10 років у 5 разів (до $100 млрд). Україна стане світовим постачальником зернових та олійних культур, а також м'яса птиці та яєць.

4. У 2030 році 70% експорту аграрного сектору складатиме продукція з високою доданою вартістю, а не сировина.

5. Україна до 2030 року увійде до топ-5 країн світу за цифровізацією агросектору.

6. Потреба сектору в інвестиціях на сьогодні складає $46 млрд, що, за оцінками експертів, разом з іншими факторами, створить $500 млрд додаткового ВВП за 10 років.

7. Нова модель агроринку України 2030Е "20-40-40": 20% – великий агробізнес, 40% – середній, 40% – малий.

8. Україна увійде до ТОП-5 найбільш відвідуваних країн світу в категорії агротуризму, що забезпечить приплив валюти в країну, дозволить продавати і просувати бренд "Україна" і українську продукцію за кордоном.

9. Маржинальність українського агросектору найвища серед усіх країн світу.

10. Вільний ринок землі відкриє вікно інвестиційних можливостей: + $46 млрд протягом наступних 10 років.

Нагадаємо, протягом останніх років експерти неодноразово наголошували, що в Україні немає офіційно затвердженої Стратегії розвитку аграрного сектора.

На початку червня 2019 року громадська спілка "Всеукраїнського аграрного форуму" презентувала свою Стратегію розвитку аграрного сектора, основна ідея якої полягає не розширенні самого виробництва, а підвищення прибутковості бізнесу.

Автори Стратегії вважають, що сільське господарство необхідно розвивати за трьома принципами — економічно ефективного, соціально відповідального і екологічно безпечного виробництва.