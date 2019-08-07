Оприлюднено головні призначення в українському ритейлі за останні місяці

У червні-липні 2019 року відбулася низка призначень на топ-посадах українських компаній сфери ритейлу, девелопменту та суміжних галузей.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на Асоціацію ритейлерів України.

АТБ

Директор з маркетингу мережі магазинів АТБ Костянтин Мельников пішов з компанії після 10 років роботи. Про це топ-менеджер повідомив на своїй сторінці у Facebook.

За даними MMR, Мельников планує зайнятися реалізацією особистих проєктів.

За час його роботи на посаді директора з маркетингу компанія запустила новий формат магазинів, реалізувала два видавничих проєкти – випустила кулінарну книгу спільно з шеф-кухарем Ектором Хіменес-Браво і "Алісу в Країні чудес" з доповненою реальністю, а також запустила міні-серіал "Касирка Люба", в якій розповіла про нововведення магазинів.

Ім’я нового керівника маркетинг-департаменту найбільшої в Україні мережі магазинів поки не повідомляється..

Digma

Локальний продуктовий рітейлер Digma, що розвиває в Харківському регіоні мережу формату "магазин біля дому", оголосив прo пошук генерального директора.

За даними компанії, зараз торговельна мережа об’єднує 35 магазинів площею від 200 кв. м, більшість з яких розташовані в Харкові – 31. Ще дві торгові точки знаходяться в Кривому Розі Дніпропетровської області та по одній в Зінькові й Чутові Полтавської області.

Штат компанії налічує близько 1000 співробітників. В асортименті мережі представлено більше 20 000 товарів, є власне виробництво і міні-пекарні, а також розподільчий центр.

Серед ключових обов’язків керівника Digma будуть розвиток роздрібної мережі та підвищення її операційної ефективності, впровадження категорійного менеджменту і побудова логістичного центру, розвиток власного виробництва та інші.

Metro

У Metro Cash & Carry Україна призначений новий генеральний директор: замість Олів’є Лангле, який був призначений на посаду близько року тому, український підрозділ німецького рітейлера очолить Тіно Цайске – глобальний директор з управління талантами і підбору персоналу Metro AG. У пресслужбі компанії уточнили, що він буде призначений на посаду СЕО Metro Cash & Carry Україна з 1 жовтня 2019 року, або раніше, в залежності від термінів отримання дозволу на працевлаштування.

Також повідомляється, що Олів’є Лангле в квітні 2019 року обійняв додаткову посаду директора Makro Cash & Carry Чехія, а вже з 1 жовтня він буде повністю відповідати за діяльність чеського Makro.

Kumpel Group

На початку липня в одній з найбільших ресторанних компаній України Kumpel Group ввели посаду CEO для подальшого системного розвитку мережі.

Генеральним директором Kumpel Group став Андрій Янчук, який має багаторічний успішний досвід у розвитку та управлінні мережевим бізнесом. Зокрема, протягом попередніх десяти років він очолював і активно розвивав напрямок ресторанного бізнесу в мережі АЗС ОККО.

"У мене є досвід, вміння і бажання реалізовувати системні підходи в управлінні. Сподіваюся, що мої компетенції в поєднанні з досягненнями Kumpel Group забезпечать можливості подальшого зростання компанії, розвиток нових напрямків бізнесу, відкриття нових авторських ресторанів. У зв’язку з цим в подальшому можливі зміни, посилення команди. Загалом, повинна відбутися синергія креативності та системності, яка забезпечить правильну основу для впровадження змін, покращень", – прокоментував своє призначення Андрій Янчук.

За його словами, зараз проходить етап активного знайомства з командами ресторанів і комплексний аудит роботи мережі, на основі якого будуть розроблятися сценарії подальшої оптимізації та розвитку і будуть пропонуватися відповідні інструменти.

Брусничка

Один з провідних операторів роздрібного ринку Східної України – компанія "Український ритейл", що розвиває мережу "Брусничка" – змінила керівника. За даними AllRetail, на місце Сергія Бєляєва, який обіймав пост директора мережі всього близько року, призначений Олександр Янишевський.

Він починав свою трудову діяльність з посади заступника завідувача магазином. У 1995 році він продовжив свій кар’єрний шлях у компанії "Рітейл Тренд" (торговельна мережа "Фуршет") на посаді директора департаменту роздрібної торгівлі. Згодом обіймав посаду комерційного директора, а в 2007-12 роках був головою правління торгової мережі "Фуршет". З 2014-го по 2017-й виконував обов’язки директора з розвитку мережі, а з 2017 року по 2019-й обіймав посаду директора компанії.

Читайте також: Оприлюднено топ-10 найбільших food-ритейлерів України

Arricano

Генеральний директор Arricano Михайло Меркулов, який очолював девелоперську компанію з вересня 2014-го, залишить її вже 8 вересня цього року – після закінчення терміну контракту.

Як зазначається в повідомленні Arricano Real Estate для Лондонської фондової біржі, після підписання нової угоди про взаємини між акціонерами компанії естонський бізнесмен Хіллар Тедер знову отримав право голосу, і на зборах Ради директорів 11 липня було ухвалено рішення про непродовження повноважень Михайла Меркулова як СЕО. Також він залишає Раду директорів девелопера.

Нагадаємо, що Arricano Real Estate – один з найбільших девелоперів і мережевих операторів торгово-розважальних комплексів в Україні. Портфель компанії географічно диверсифікований за рахунок активів у різних регіонах України: Київ – ТРЦ "РайON" і "Проспект", Кривий Ріг – ТРК "Сонячна Галерея", Запоріжжя – ТРК City Mall. На стадії девелопменту в компанії знаходиться ще три проєкти.

Чистий прибуток Arricano за підсумками 2018 року склав $38,1 млн, що на 47,6% краще за показник 2017 року.

JYSK

Іван Омельченко залишив посаду директора з розвитку мережі магазинів JYSK в Україні. У компанії уточнили, що пост директора з розвитку поки що залишається вакантним.

Омельченко пропрацював в JYSK Україна більше шести років. Він керував департаментом розвитку мережі з травня 2013 року. З тих пір розмір торговельної мережі JYSK в Україні зріс майже в п’ять разів – до більш ніж 50-ти торгових об’єктів в країні.

Сам Омельченко зазначив, що він йде не тільки з JYSK, але й зі сфери ритейлу взагалі. "Я пішов у власний проєкт, не пов’язаний з ритейлом", – уточнив топ-менеджер. До роботи в JYSK він обіймав керівні посади в мережах магазинів Centro (2012-13 роки) і "Фокстрот" (2005-11).

Varus

Директором з розвитку власних торгових марок мережі магазинів Varus призначений Сергій Чорний. За даними пресслужби компанії, у нього великий досвід роботи в роздрібній торгівлі. У команду Varus Чорний перейшов з великого виробника – Дніпровського комбінату харчових концентратів (ПрАТ ДКХК), де обіймав посаду комерційного директора останніх півтора роки.

Там топ-менеджер відповідав за оперативне управління та координацію роботи підрозділів компанії. У 2011-18 роках Чорний обіймав низку топових посад в компаніях АПК-Інвест та S.Group. На новій посаді він здійснюватиме управлінську діяльність всього відділу ВТМ.

"На поточний момент частка ВТМ у Varus становить 6%. Мені поставлені серйозні й амбітні завдання істотно нарощувати обороти. Кожен квартал портфель ВТМ Varus в середньому зросте на 20%. ВТМ представлені у всіх цінових сегментах – від "економ" до "преміум", – прокоментував своє призначення Сергій Чорний.

Kasta

До ради директорів онлайн-рітейлера Kasta увійшов Олексій Погорєлов, який раніше обіймав керівні посади в мережах магазинів "Цитрус", "Антошка", "Фокстрот" та "ЕКО маркет". У Kasta, наголосили, що Погорєлов допомагатиме компанії в реалізації стратегічних цілей, пов’язаних зі зміною бізнес-моделі онлайн-магазину.

Раніше Погорєлов обіймав ключові керівні посади в інших великих українських компаніях сфери роздрібної торгівлі. Останнім місцем роботи топ-менеджера була мережа "Цитрус", де він близько півроку обіймав пост СЕО. Раніше він також працював в мережах магазинів "Антошка" (СЕО, 2016-18), "Фокстрот" (СОО, ССО 2010-15), "ЕКО маркет" (СОО, 2008-10) та інших.

Cushman & Wakefield

Департамент торгової нерухомості Cushman & Wakefield в Україні очолила Анна Марсова. Як відзначають в компанії, Марсова працює на ринку комерційної нерухомості вже більше 10 років і має велику мережу контактів по всій Україні.

Свою кар’єру вона починала в складі комерційного відділу професійних торгових центрів Києва, серед яких МФК Gulliver, ТЦ Globus, МФК Respublika та ТРЦ Аладдін. У 2016 році працювала консультантом з торгової нерухомості в одеському ТРЦ Riviera і дніпровському ТРЦ МОСТ- Сіті, пізніше обіймала посаду старшого консультанта з торгової нерухомості в CBRE Ukraine.

У пресслужбі компанії також повідомили, що департамент був посилений ще одним консультантом – до команди приєдналася Вікторія Нестеренко, яка раніше працювала в ТРЦ SkyMall, ТРЦ Lavina Mall, ТЦ Globus, а починала свою кар’єру в компанії Inditex.