Верховний суд поновив арешт заводу Фірташа

Верховний суд України 5 серпня поновив арешт всього рухомого і нерухомого майна підприємства "Рівнеазот" Дмитра Фірташа.

Таким чином суд частково задовольнив касаційну скаргу "Промінвестбанку", скасувавши постанови судів попередніх інстанцій, повідомляє БІЗНЕС з посиланням на Finbalance.

Суд також відновив арешт рахунків заводу в банках "Кліринговий дім" та "Альянс".

"Суди попередніх інстанцій, розглянувши по суті скарги ПрАТ "Рівнеазот", не перевірили чи дотримано ПрАТ "Рівнеазот" процесуальний строк, передбачений пункту "а" частини 1 статті 341 Господарського процесуального кодексу України, для подання зазначених скарг", — зауважили у Верховному суді.

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