Верховний суд поновив арешт заводу Фірташа

Верховний суд України 5 серпня поновив арешт всього рухомого і нерухомого майна підприємства "Рівнеазот" Дмитра Фірташа.
Таким чином суд частково задовольнив касаційну скаргу "Промінвестбанку", скасувавши постанови судів попередніх інстанцій, повідомляє БІЗНЕС з посиланням на Finbalance.
Суд також відновив арешт рахунків заводу в банках "Кліринговий дім" та "Альянс".
"Суди попередніх інстанцій, розглянувши по суті скарги ПрАТ "Рівнеазот", не перевірили чи дотримано ПрАТ "Рівнеазот" процесуальний строк, передбачений пункту "а" частини 1 статті 341 Господарського процесуального кодексу України, для подання зазначених скарг", — зауважили у Верховному суді.
Нагадаємо:
- Активи "Рівноазота" заарештували восени 2018 року в рамках судової суперечки з "Промінвестбанком". Банк через суд вимагав стягнути з підприємства $ 49,6 млн боргу, як з поручителя за "Сєвєродонецьке об'єднання Азот" за договором про відкриття кредитної лінії (обидва підприємства входять в структуру Ostchem Дмитра Фірташа).
- У грудні 2018 року Господарський суд Волинської області надав відстрочку "Рівноазоту" на погашення боргу перед банком до 18 березня 2019 року.
- У червні 2019 року АМКУ повідомив, що виявив факти ймовірного зловживання монопольним становищем азотними заводами, які входять до Group DF бізнесмена Дмитра Фірташа.
- 31 липня в АМКУ анонсували розгляд справи щодо чотирьох заводів Group DF. Водночас екс-державна уповноважена АМКУ Агія Загребельська допустила можливість примусового поділу активів Group DF.
- У Group DF заявили, що попередні висновки АМКУ щодо азотних підприємств Групи побудовані на недостовірних даних.