Зеленський дав старт вільній торгівлі з Ізраїлем

Президент Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію угоди між Кабінетом міністрів України та урядом Ізраїлю про зону вільної торгівлі (ЗВТ).

Про це повідомляється на сайті Верховної ради, інформує БІЗНЕС.

У пояснювальній записці до закону зазначається, що ЗВТ між Україною та Ізраїлем:

- сприятиме подальшому розвитку двостороннього торговельно-економічного співробітництва між країнами;

- дасть змогу українським товаровиробникам отримати переваги від лібералізації ринку товарів Ізраїлю;

- відкриє можливості для українського бізнесу як для розширення ринків збуту, так і для розвитку й модернізації власного виробництва.

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У межах угоди про вільну торгівлю Ізраїль скасує близько 80% всіх мит проти українських промислових товарів та 9% мит, які застосовуються щодо товарів агросектору. Натомість Україна також скасує близько 70% мит, які застосовуються на ізраїльську промислову продукцію та 6% мит — на сільськогосподарську.

Угода набуде чинності через 60 днів після ратифікації парламентом України та ізраїльським Кнесетом.

Нагадаємо, що відповідну угоду сторони підписали в січні 2019 року в рамках візиту тодішнього президента України Петра Порошенка до Ізраїлю.

11 липня Верховна Рада України ухвалила у другому читанні законопроєкт №0223 "Про ратифікацію угоди про вільну торгівлю між Кабінетом міністрів України та урядом держави Ізраїль".