Коли українські водії зможуть паркуватися на…

Назар Бенч

Чим Україні корисний досвід Індії в…

Петро Багрій

Базові кроки в діджиталі для малого…

Максим Рассамакін

Чи така страшна реєстрація бізнесу в…

Данило Глоба

Про відповідальність недоторканих

Володимир Полевий

Кадровий магніт

Олег Лиховид

Інспекції Держпраці: перевірок не буде, але…

Данило Глоба

Інновації від одеських митарів: блокування електронної…

Володимир Полевий

Як делегувати повноваження

Річард Бренсон

07
Ср., серп.
10 Нові матеріали

Зеленський дав старт вільній торгівлі з Ізраїлем

Новини
Налаштування
  • Дуже маленький Маленький Стандартний Збільшений Великий
  • Стандартний Helvetica Segoe Georgia Times

Президент Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію угоди між Кабінетом міністрів України та урядом Ізраїлю про зону вільної торгівлі (ЗВТ).

Про це повідомляється на сайті Верховної ради, інформує БІЗНЕС. 

У пояснювальній записці до закону зазначається, що ЗВТ між Україною та Ізраїлем:

- сприятиме подальшому розвитку двостороннього торговельно-економічного співробітництва між країнами;
- дасть змогу українським товаровиробникам отримати переваги від лібералізації ринку товарів Ізраїлю;
- відкриє можливості для українського бізнесу як для розширення ринків збуту, так і для розвитку й модернізації власного виробництва.

Читайте також: The Детектор: Що робить влада для бізнесу

У межах угоди про вільну торгівлю Ізраїль скасує близько 80% всіх мит проти українських промислових товарів та 9% мит, які застосовуються щодо товарів агросектору. Натомість Україна також скасує близько 70% мит, які застосовуються на ізраїльську промислову продукцію та 6% мит — на сільськогосподарську.

Угода набуде чинності через 60 днів після ратифікації парламентом України та ізраїльським Кнесетом.

Нагадаємо, що відповідну угоду сторони підписали в січні 2019 року в рамках візиту тодішнього президента України Петра Порошенка до Ізраїлю.

11 липня Верховна Рада України ухвалила у другому читанні законопроєкт №0223 "Про ратифікацію угоди про вільну торгівлю між Кабінетом міністрів України та урядом держави Ізраїль". 

Ізраїль зона вільної торгівлі