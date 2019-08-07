За день 500 найбагатших людей планети збідніли на $117 млрд, — Bloomberg

Лише за один день, 5 серпня, 500 найбагатших людей планети втратили 2,1% свого сукупного капіталу через обвал ринків. Загальні втрати найбагатших людей світу становлять $117 млрд.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на Bloomberg.

Причиною цього стало рекордне падіння акцій США в цьому році. 21 учасник індексу Bloomberg Billionaires втратив $1 млрд або більше. При цьому найбільших втрат зазнав засновник Amazon Джефф Безос. Його капітал скоротився на $3,4 млрд через падіння акцій його онлайн-платформи роздрібної торгівлі. Проте він все одно лишається найбагатшою людиною у світі зі статком $110 млрд.

Однак, навіть після цих втрат 500 людей індексу Bloomberg контролюють майже $5,4 трлн, що на 11% більше, ніж станом на початок року.

Ринкова вартість найбільших американських компаній за день впала на $700 млрд.

Нагадаємо, США і Китаю не змогли домовитися про старт переговорів щодо укладення торговельної угоди. Президент США Дональд Трамп заявив, що з 1 вересня Штати введуть додаткові 10-процентні мита на товари китайського імпорту вартістю $300 млрд. Це спровокувало потрясіння на фінансових ринках.

У відповідь Народний банк Китаю встановив офіційний курс юаня на рівні 6,9225 за долар, що є мінімумом з грудня 2008 року. Вашингтон звинуватив Пекін у валютних маніпуляціях.

Це вспровокувало 5 серпня зниження індексу Dow Jones Industrial Average на 2,9%, S&P 500 — 3%.