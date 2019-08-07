Wizz Air запускає 7 нових авіарейсів з Одеси та Львова

Провідний лоукост авіаперевізник в Україні Wizz Air анонсувала відкриття з осені поточного року семи нових маршрутів з Одеси та Львова до низки європейських міст.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням пресслужбу авіакомпанії.

Так, з Міжнародного аеропорту "Одеса" будуть здійснюватися рейси до Будапешта (Угорщина), Берліна і Шенефельда (Німеччина), Гданська, Вроцлава, Катовіце (Польща) та Братислави (Словаччина).

Ще один новий авіарейс запустять з Міжнародного аеропорту "Львів" до Ларнаки на Кіпрі. Рейси за новими маршрутами авіакомпанія почне виконувативже у жовтні-листопаді цього року. Ціни стартуватимуть від 14,99 євро / 429 грн.

"Додаючи Одесу до своєї маршрутної мережі, Wizz Air продовжує розширювати та інвестувати у діяльність в Україні. Завдяки новим сполученням з цього міста до Будапешта, Гданська, Вроцлава, Катовіце, Берліна і Братислави WIZZ відкриває пасажирам південної України можливість відправитись у подорож до Європи, обираючи з-поміж 4 різних країн", – зазначили в авіакомпанії.

Таким чином, завдяки новим оголошеним сполученням з Одеси і Львова, Wizz Air пропонуватиме перельоти з України за 53 маршрутами до 13 європейських країн.

В авіакомпанії також повідомили, що за перші 7 місяців поточного року її послугами скористалися 1,3 мільйони пасажирів, що майже вдвічі більше у порівнянні з аналогічним періодом 2018 року.

Довідка: Wizz Air – найбільший лоукост авіаперевізник у Центральній та Східній Європі, пропонує рейси за понад 650 маршрутами з 25 баз, з’єднуючи 149 напрямків у 44 країнах. Флот авіакомпанії складається зі 117 літаків Airbus A320 та A321.

Акції Wizz Air котируються на Лондонській фондовій біржі під тікером "WIZZ" та включені до індексу FTSE 250 й FTSE All-Share Indices.