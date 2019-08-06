Україна не планує забороняти всі нафтопродукти з Росії

Про це заявив на брифінгу представник президента у Кабміні Андрій Герус, інформує БІЗНЕС з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми не плануємо вводити заборону на всі нафтопродукти з російським паспортом. Тому що це, по суті, стане квазіподатком на нашого споживача. І ціна може зрости. Але ми розуміємо, що Росія може ухвалити таке рішення", – сказав Герус.

За його словами, Росія на ринку нафтопродуктів поводиться нестабільно, тому український уряд планує скоротити залежність від Росії. "Якщо ми знизили постачання з Росії приблизно вдвічі, то ті недружні рішення, які може ухвалити Росія вже найближчим часом, не матимуть для нас такого негативного ефекту", – запевнив представник президента.

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