Україна не планує забороняти всі нафтопродукти з Росії

Україна не планує вводити заборону на всі нафтопродукти з Росії.
Про це заявив на брифінгу представник президента у Кабміні Андрій Герус, інформує БІЗНЕС з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Ми не плануємо вводити заборону на всі нафтопродукти з російським паспортом. Тому що це, по суті, стане квазіподатком на нашого споживача. І ціна може зрости. Але ми розуміємо, що Росія може ухвалити таке рішення", – сказав Герус.
За його словами, Росія на ринку нафтопродуктів поводиться нестабільно, тому український уряд планує скоротити залежність від Росії. "Якщо ми знизили постачання з Росії приблизно вдвічі, то ті недружні рішення, які може ухвалити Росія вже найближчим часом, не матимуть для нас такого негативного ефекту", – запевнив представник президента.
Нагадаємо:
- 18 квітня прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв підписав постанову, яка забороняє експорт нафти, нафтопродуктів, а також вугілля та інших продуктів в Україну.
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17 липня Кабмін ухвалив постанову, якою ввів спеціальне мито на імпорт російського дизпалива (трубопровідним транспортом) та скрапленого газу. Відтак, спецмито на дизельне пальне, яке поставляється трубопровідним транспортом, становитиме 3,75% із 1 серпня 2019 року та 4% із 1 жовтня 2019 року.