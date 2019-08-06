Коли українські водії зможуть паркуватися на…

Назар Бенч

Чим Україні корисний досвід Індії в…

Петро Багрій

Базові кроки в діджиталі для малого…

Максим Рассамакін

Чи така страшна реєстрація бізнесу в…

Данило Глоба

Про відповідальність недоторканих

Володимир Полевий

Кадровий магніт

Олег Лиховид

Інспекції Держпраці: перевірок не буде, але…

Данило Глоба

Інновації від одеських митарів: блокування електронної…

Володимир Полевий

Як делегувати повноваження

Річард Бренсон

06
Вт., серп.
15 Нові матеріали

У Мінінфраструктури створили оперштаб нафтотрейдерів

Новини
Налаштування
  • Дуже маленький Маленький Стандартний Збільшений Великий
  • Стандартний Helvetica Segoe Georgia Times

У Міністерстві інфраструктури України створили оперативний штаб нафтотрейдерів.

Про це заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян, передає БІЗНЕС з посиланням на "РБК-Україна"

За його словами, в штабі слідкуватимуть за постачанням нафтопродуктів для уникнення дефіциту пального. "Сьогодні було прийнято рішення сформувати оперативний штаб, який буде працювати на щоденній основі з найбільшими нафтотрейдерами України, з нашими державними компаніями щоб будь-яке проходження маршрута цистернами не було під загрозою", — заявив Омелян.

Нагадаємо, 2 серпня голова правління "Укрзалізниці" Євген Кравцов заявив про блокування  всіх тендерів на закупівлю дизельного палива. У зв’язку з цим компанія була змушена піти на виняткову і термінову закупівлю партії пального за переговорною процедурою. До процедури вирішили залучити Службу безпеки та Національне антикорупційне бюро як спостерігачів.

 

Міністерство інфраструктури оперативний штаб нафтотрейдер