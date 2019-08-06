У Мінінфраструктури створили оперштаб нафтотрейдерів

Про це заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян, передає БІЗНЕС з посиланням на "РБК-Україна"

За його словами, в штабі слідкуватимуть за постачанням нафтопродуктів для уникнення дефіциту пального. "Сьогодні було прийнято рішення сформувати оперативний штаб, який буде працювати на щоденній основі з найбільшими нафтотрейдерами України, з нашими державними компаніями щоб будь-яке проходження маршрута цистернами не було під загрозою", — заявив Омелян.

Нагадаємо, 2 серпня голова правління "Укрзалізниці" Євген Кравцов заявив про блокування всіх тендерів на закупівлю дизельного палива. У зв’язку з цим компанія була змушена піти на виняткову і термінову закупівлю партії пального за переговорною процедурою. До процедури вирішили залучити Службу безпеки та Національне антикорупційне бюро як спостерігачів.