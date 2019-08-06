Майже 600 турецьких компаній інвестували в Україну понад $2 млрд

За останні роки турецькі підприємства взяли участь у більш ніж 150 проєктах в Україні на суму $5,1 млрд.

Такі дані наводить Торгово-промислова палата України (ТППУ), інформує БІЗНЕС.

"І знову Туреччина – наш стратегічний партнер, один із головних ринків для наших експортних товарів, вікно до ринків інших країн Близького Сходу та Африки. Майже 600 турецьких компаній уже інвестували в Україну понад 2 млрд доларів США", – констатують в ТППУ.

У перспективі держави планують збільшити товарообіг ‪з $4‬ ‪до 10‬ млрд. "Без сумніву активна співпраця українських та турецьких ділових людей допоможе нашим країнам прискорити свій економічний розвиток. Для цього є величезний потенціал! Наші ринки – це 80 млн турецьких та 45 млн українських споживачів", – зазначають в ТППУ.

Нагадаємо: