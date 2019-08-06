Працівники ЗТМК влаштували у Києві протест проти здорожчання електроенергії

Сьогодні, 6 серпня, працівники Запорізького титано-магнієвого комбінату (ЗТМК) вийшли на мирну акцію протесту під будівлю НКРЕКП в Києві. Причина протесту – чергове економічно необґрунтоване підвищення тарифу на електроенергію, через який підприємство опинилося на межі повної і безповоротної зупинки.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу комбінату.

У ЗТМК стверджують, що 1 липня після запуску нового ринку електроенергії, тариф на е\е для підприємства збільшився на 25%. "У результаті підвищення тарифу, витрати на електроенергію для підприємства збільшаться ще на 15 млн гривень щомісяця. Це при тому, що за останні п'ять років тариф на е/е збільшився більш ніж в два рази, і для ЗТМК це склало понад 1,2 млрд грн додаткових витрат", – йдеться в заяві комбінату.

ЗТМК відноситься до групи високоенергоемкіх підприємств, де частка електроенергії в собівартості титанової продукції становить понад 40%. Тому вартість електрики є ключовим фактором, що впливає на собівартість кінцевої продукції.

За словами директора комбінату Володимира Сивака, при такому тарифі робота підприємства є економічно недоцільною. "Ідея запуску нового ринку електроенергії передбачала наявність конкуренції на ринку, можливість для нас як великого споживача електроенергії обирати собі постачальника за більш прийнятною ціною. А в результаті, ні конкуренції, ні цивілізованих ринкових відносин так і не з'явилося, а ціна при цьому виросла ще на 25%. Уже при тарифі, який діяв до 1 липня, ми були змушені працювати в збиток. При новому підвищеному тарифі у ЗТМК в принципі не залишається механізмів для беззбиткової роботи", – каже Сивак.

Він зазначив, що продукція ЗТМК є виключно експортної, і ціни на неї встановлює ринок, а не НКРЕКП. "Після підвищення тарифу, собівартість продукції ЗТМК стає неконкурентоспроможною порівняно з усіма виробниками аналогічної продукції в світі. І проблема не в технічному стані підприємства, а в тому, що всі інші виробники титанової продукції в світі купують електроенергію на 30-50% дешевше. Тому при такому тарифі підприємство буде змушене або продавати продукцію в збиток, або повністю зупинятися", – попередив директор комбінату.

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Світлу бути?

Зокрема, зазначається, що з шести країн так званого "титанового клубу", які мають найбільші в світі потужності з виробництва титанової продукції, тариф на е/е в Україні найвищий. Наприклад, в Казахстані, який є основним конкурентом України, вартість електрики для титанової промисловості нижчий на 60%, в Росії – на 50%, в Японії, Китаї і США – на 20-30%.

"Зупинка ЗТМК матиме як економічні, так і соціальні наслідки – 3,5 тисячі працівників ЗТМК і десятки підрядних організацій залишаться без роботи, місцевий бюджет щорічно недоотримає близько 140 млн гривень податків, а держава втратить до 60 млн доларів валютної виручки. При цьому зупинка ЗТМК призведе до скорочення споживання електроенергії і, як наслідок, спричинить економічні і технічні проблеми і для самих енергетиків", – попереджають на підприємстві.

Там додали, що протягом останніх декількох років направили десятки звернень до державних органів влади з проханням переглянути енерготариф для ЗТМК, однак всі звернення залишилися без відповіді.

"Якщо держава буде далі нехтувати проблемами підприємства і не знизить тариф на е\е, вже найближчим часом ЗТМК чекає неминуча і безповоротна зупинка", – йдеться в заяві.

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