Бізнес запропонував топ-10 новацій до трудового законодавства

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу Асоціації.

"Асоціація цілковито підтримує модернізацію формату відносин між роботодавцем і персоналом. Водночас, ми вважаємо за доречне якнайшвидше змінити радянський КЗпП на сучасний Трудовий кодекс, а не спрямовувати зусилля на точкові зміни у трудовому законодавстві. До того ж, оновлений текст кодексу вже декілька років очікує на розгляд у другому читанні у парламенті (законопроект №1658). Однак, він багато в чому не містить реальних змін трудового законодавства, тому його слід ґрунтовно доопрацювати, зберігши ключові новації", — заявили в ЄБА.

Тому Асоціація розробила свої пропозиції до Трудового кодексу, консолідувавши прогресивні HR-практики, якими керуються міжнародні та українські компанії. В ЄБА пропонують позбутися морально застарілих норм трудового законодавства, а також закріпити важливі нововведення у кодексі.

Отже, бізнес пропонує наступні топ-10 нововведень:

Можливість укладення трудових договорів (контрактна форма взаємовідносин), а також термінових договорів. Перехід від паперової до електронної форми спілкування з роботодавцем. Збільшення щорічної відпустки з 24 до 30 днів. Можливість проведення атестації всіх співробітників – перевірка як hard skills, так і soft skills. Лібералізація та адаптація до вимог сучасності відносин роботодавець-профспілка та перегляд повноваження профспілок. Спрощення процедури найму та звільнення, зокрема запровадження можливості звільнення працівників у разі вчинення дій, за які відповідно до законодавства про запобігання корупції передбачається кримінальна, адміністративна, цивільно-правова або дисциплінарна відповідальність. Введення єдиної інспекції праці замість низки органів, як це відбувається наразі. Систематичне невиконання поставлених завдань або грубе порушення трудової дисципліни має стати достатньою підставою для звільнення. Переведення морально-застарілого Класифікатора професій в категорію рекомендаційних документів. Розширення переліку осіб, які можуть бути працевлаштовані без отримання дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства.

"Бізнес розраховує на те, що у новій Верховній Раді, яка незабаром розпочне свою роботу, розуміють важливість прийняття нового Трудового кодексу – правил, за якими працює уся країна, а тому його розгляд та прийняття буде визначено як першочергове завдання. Тим часом Асоціація продовжує збір і напрацювання нових пропозицій та відкрита до співпраці з бізнесом та владою", — додали в ЄБА.