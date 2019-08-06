В Україні запустили сервіс для швидкого аудиту земельних ділянок

В Україні з`явився новий автоматизований онлайн сервіс, який надає відомості про земельні ділянки — Feodal.online .

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу Agroanalytics.pro.

Цей сервіс працює з початку року в тестовому режимі (раніше називався agroanalytics.pro, — ред.), і за перше півріччя ним скористалося 530 клієнтів. З серпня Feodal.online починає працювати для всіх учасників агроринку.

"Першу фазу виходу на ринок пройшли успішно. Отримали багато рекомендацій від земельників ринку, завдяки чому якісно допрацювали продукт. Сьогодні ми сміливо виходимо на широкий ринок і готові допомагати всім аграріям стежити за своїм земельним банком", — зазначив засновник сервісу Андрій Дем'янович, передає Latifundist.com.

Сервіс проводить до 5 000 запитів на годину, вартість одного запиту становить 0,9 грн. Моніторинг проводиться конфіденційно, оскільки не потрібно залучати сторонніх фахівців.

Серед переваг сервісу:

Наповнення та оновлення інформації автоматично в 1С та ГІС;

Автоматичне інформування в разі зміни користувача земельної ділянки — швидка реакція на перереєстрацію прав;

Допомога в оперативній підготовці інформації про земельні ділянки для позики. Підготувати дані для аграрної розписки можна за 30 хвилин;

Аудит земельного банку контрагента для кредитора;

Візуальна оцінка приналежності земельних ділянок до певних масивів.

Захист від рейдерської реєстрації прав на земельні ділянки.

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