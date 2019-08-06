Інтернет-продажі не витіснять традиційні магазини, — аналітики UTG

На думку аналітиків компанії UTG, інтернет-продажі навряд чи витіснять традиційні магазини.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу компанії.

Аналітики зазначають, що продаж товарів від відомих брендів в Інтернеті, які зазвичай працюють в офлайн, є додатковим каналом для нарощування прибутку, а не виключно торгівлею в віртуальному магазині.

У UTG наводять дослідження американської компанії CACI, яке засвідчує, що закриття фізичних магазинів негативно впливає на онлайн-бізнес брендів.

Так, згідно з даними дослідження, роздрібні продавці, які позбавляються від офлайн-каналів, з часом спостерігають 50% зниження онлайн-продажів. Це пов'язано з тим, що позитивна роль магазинів впливає на прийняття рішень про покупку. Також понад 50% онлайн-доходів надходять завдяки офлайн, коли замовлення здійснюється в магазині, або магазин виконує функції демонстраційного залу.

На тлі цього в ритейлі навіть запроваджено новий термін — "ефект ореолу", який позначає позитивний вплив фізичних магазинів на електронну комерцію.

Як зазначає директор CACI Property Consulting Group Алекс Маккаллок, завдяки цьому ефекту, бренди повинні ретельно продумати непередбачені наслідки скорочення свого офлайн-портфеля.

"Оскільки те, що може здатися ефективним способом зниження витрат, здатне підірвати життєздатність бізнесу через відмову від позитивного впливу магазинів на онлайн-продажі", — вважають аналітики UTG.

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