У Кременчуці запустять нове виробництво тракторів

Група компаній АІС планує налагодити на кременчуцькому заводі "Авто-Холдинг" виробництво тракторів під брендом КрАСЗ з комплектуючих азіатських компаній.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу АІС.

На першому етапі планується налагодити виробництво сільгосптехніки потужністю до 30 л.с., які користуються попитом серед невеликих і середніх фермерських господарств.

"Сегмент даної техніки має досить велику ємність. За нашими оцінками це понад 17 000 тракторів на рік і він стабільно розвивається. Ми розраховуємо зайняти в ньому в середньостроковій перспективі від 5% до 10%", — сказав директор з маркетингу АІС Сергій Боровик.

Докладну інформацію про модельний ряд, ціни і старт прийому замовлень в Групі компаній обіцяють оприлюднити у серпні-вересні 2019 року.

Довідка:

Група компаній АІС вже більше 20 років постачає техніку для агробізнесу. На початку 2018 року компанія вийшла на ринок тракторів. За підсумком 2018 року компанія стала імпортером №2 за обсягом поставок в Україну тракторів МТЗ Belarus.

Завод "Авто-Холдинг" — одне з провідних українських підприємств з виробництва спеціальної техніки. Працює з 2006 року. Підприємство спеціалізується на виробництві сільськогосподарських самосвалів, комунальних автомобілів, карет швидкої допомоги, спецавтомобілів для міністерств і відомств, фургонів різного призначення.