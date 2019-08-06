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06
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Нацбанк почав публікувати дані про вартість зовнішніх кредитів для бізнесу

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Національний банк України (НБУ) почав публікувати дані про вартість зовнішніх кредитів для бізнесу.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу регулятора.

"Агреговані дані містять розподіл кількості нових кредитних угод за рівнем процентної ставки в розрізі терміновості і валюти зобов'язань", — пояснили в Нацбанку. Ця інформація буде публікуватися на офіційному сайті НБУ щоквартально.

Згідно з даними регулятора, у другому кварталі поточного року українські компанії залучали довгострокові кредити в доларах на зовнішньому ринку за ставками від 0,1% до 12%, в євро — від 0,92% до 11%.

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