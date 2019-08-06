Нацбанк почав публікувати дані про вартість зовнішніх кредитів для бізнесу

Національний банк України (НБУ) почав публікувати дані про вартість зовнішніх кредитів для бізнесу.
Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу регулятора.
"Агреговані дані містять розподіл кількості нових кредитних угод за рівнем процентної ставки в розрізі терміновості і валюти зобов'язань", — пояснили в Нацбанку. Ця інформація буде публікуватися на офіційному сайті НБУ щоквартально.
Згідно з даними регулятора, у другому кварталі поточного року українські компанії залучали довгострокові кредити в доларах на зовнішньому ринку за ставками від 0,1% до 12%, в євро — від 0,92% до 11%.
Нагадаємо:
- Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, ініціює додаткові вимоги щодо видачі коштів у позику.
- За даними Bloomberg, в Україні кредити залишаються найдорожчими в Східній Європі.
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За даними агентства Standard & Poors, частка проблемних кредитів в Україні в кілька разів перевищує показники інших пострадянських країн.