Американська компанія оскаржила конкурс на розробку "Дельфіна"

Американська компанія Frontera Resources оскаржила 1 серпня в Окружному адміністративному суді Києва результати конкурсу на розробку вуглеводневої ділянки "Дельфін" на шельфі Чорного моря.
Про це це свідчить інформація на сайті суду, повідомляє БІЗНЕС з посиланням на enkorr.
Відповідачами за позовом виступають Міжвідомча комісія з організації укладення та виконання угод про розподіл продукції (УРП) і Міненерго. Також до справи залучені Кабінет міністрів та інші учасники конкурсу — Trident Acquisitions Corp і "Укрнафтобуріння".
Зазначимо, що Frontera Resources була ініціатором проведення конкурсу на розробку ділянки "Дельфін".
Нагадаємо:
- У квітні 2019 року Кабмін оголосив конкурс на розробку ділянки "Дельфін". Термін дії угоди на розподіл продукції — 50 років. Заявки на участь у конкурсі подавали чотири компанії. Серед них — Trident Black Sea, а також американська Frontera Resources, яка й ініціювала цей конкурс, азербайджанська компанія Caspian Drilling Company LTD та "Укрнафтобуріння", бенефіціаром якої є український олігарх Ігор Коломойський.
- 26 липня стало відомо, що конкурс на розробку цієї ділянки виграла компанія Trident Black Sea екс-депутата Держдуми Росії Іллі Пономарьова. Однак прем'єр-міністр Володимир Гройсман запропонував оголосити новий конкурс на видобуток газу на шельфі Чорного моря, оскільки попередній конкурс не виправдав очікувань.
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Наприкінці липня американська компанія Frontera Resources заявила про намір оскаржити в суді результати конкурсу на розробку ділянки "Дельфін", якщо його затвердить уряд.
- Керівник компанії-переможниці конкурсу Trident Acquisitions Ілля Пономарьов запропонував уряду компроміс щодо розробки ділянки "Дельфін".