Американська компанія оскаржила конкурс на розробку "Дельфіна"

Американська компанія Frontera Resources оскаржила 1 серпня в Окружному адміністративному суді Києва результати конкурсу на розробку вуглеводневої ділянки "Дельфін" на шельфі Чорного моря.

Про це це свідчить інформація на сайті суду, повідомляє БІЗНЕС з посиланням на enkorr.

Відповідачами за позовом виступають Міжвідомча комісія з організації укладення та виконання угод про розподіл продукції (УРП) і Міненерго. Також до справи залучені Кабінет міністрів та інші учасники конкурсу — Trident Acquisitions Corp і "Укрнафтобуріння".

Зазначимо, що Frontera Resources була ініціатором проведення конкурсу на розробку ділянки "Дельфін".

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