У Зеленського розробляють онлайн-кабінет для забудовників

У вересні у рамках ініціативи "Держава в смартфоні" команда президента презентує онлайн-кабінет для забудовників.

Про це в інтерв'ю Liga.Tech повідомив радник президента з digital-напрямку Михайло Федоров, інформує БІЗНЕС.

За його словами, всі дозволи на будівництво можна буде отримати без участі чиновників, без необхідності носити їх в Державну архітектурно-будівельну комісію. "Система сама автоматом розуміє, давати тобі дозвіл чи ні. Відбувається електронна взаємодію з іншими реєстрами", – сказав Федоров.

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