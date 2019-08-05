Коли українські водії зможуть паркуватися на…

Назар Бенч

Чим Україні корисний досвід Індії в…

Петро Багрій

Базові кроки в діджиталі для малого…

Максим Рассамакін

Чи така страшна реєстрація бізнесу в…

Данило Глоба

Про відповідальність недоторканих

Володимир Полевий

Кадровий магніт

Олег Лиховид

Інспекції Держпраці: перевірок не буде, але…

Данило Глоба

Інновації від одеських митарів: блокування електронної…

Володимир Полевий

Як делегувати повноваження

Річард Бренсон

05
Пн., серп.
13 Нові матеріали

У Зеленського розробляють онлайн-кабінет для забудовників

Новини
Налаштування
  • Дуже маленький Маленький Стандартний Збільшений Великий
  • Стандартний Helvetica Segoe Georgia Times

У вересні у рамках ініціативи "Держава в смартфоні" команда президента презентує онлайн-кабінет для забудовників.

Про це в інтерв'ю Liga.Tech повідомив радник президента з digital-напрямку Михайло Федоров, інформує БІЗНЕС.

За його словами, всі дозволи на будівництво можна буде отримати без участі чиновників, без необхідності носити їх в Державну архітектурно-будівельну комісію. "Система сама автоматом розуміє, давати тобі дозвіл чи ні. Відбувається електронна взаємодію з іншими реєстрами", – сказав Федоров.

Читайте також: The Детектор: Що робить влада для бізнесу

Нагадаємо:

  • У травні 2019 року Мінрегіон повідомив про спрощення реєстрації об'єктів будівництва – термін присвоєння поштових адрес об'єктам будівництва та нерухомості скоротили з 30-ти днів до п'яти.
  • З 9 липня на порталі "Онлайн будинок юстиції" запрацював новий сервіс, який дозволяє реєструвати товариство з обмеженою відповідальністю, а також низку інших послуг в режимі онлайн.
Держава у смартфоні онлайн-кабінет забудовники