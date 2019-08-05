У Зеленського розробляють онлайн-кабінет для забудовників

У вересні у рамках ініціативи "Держава в смартфоні" команда президента презентує онлайн-кабінет для забудовників.
Про це в інтерв'ю Liga.Tech повідомив радник президента з digital-напрямку Михайло Федоров, інформує БІЗНЕС.
За його словами, всі дозволи на будівництво можна буде отримати без участі чиновників, без необхідності носити їх в Державну архітектурно-будівельну комісію. "Система сама автоматом розуміє, давати тобі дозвіл чи ні. Відбувається електронна взаємодію з іншими реєстрами", – сказав Федоров.
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Нагадаємо:
- У травні 2019 року Мінрегіон повідомив про спрощення реєстрації об'єктів будівництва – термін присвоєння поштових адрес об'єктам будівництва та нерухомості скоротили з 30-ти днів до п'яти.
- З 9 липня на порталі "Онлайн будинок юстиції" запрацював новий сервіс, який дозволяє реєструвати товариство з обмеженою відповідальністю, а також низку інших послуг в режимі онлайн.