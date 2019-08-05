Україна виставила на конкурс три вуглеводневих родовища

Кабінет міністрів України оголосив конкурс на розробку трьох вуглеводневих ділянок на підставі угод про розподіл продукції (УРП) на території Сумської, Полтавської, Харківської та Чернігівської областей.

Відповідні оголошення опубліковані в урядовому виданні "Урядовий кур'єр", інформує БІЗНЕС.

Так, на конкурс виставлені Груневська ділянка, розташована в Сумській і Полтавській областях, Охтирська ділянка — у Сумській, Полтавській та Харківській областях, а також Ічнянська ділянка — в Чернігівській області.

В Асоціації газодобувних компаній України уточнюють, що загальна площа ділянок — 3,8 тис. квадратних кілометрів, а претенденти матимуть три місяці на подачу заявок з дати публікації оголошення про їх проведення — 3 серпня 2019 року.

Вартість участі у конкурсі становить 300 тис. грн. Термін дії УРП — 50 років. Частка держави в прибутковій продукції повинна складати не менше 11% її загального обсягу, максимальна частка компенсаційної продукції, за рахунок якої інвестору будуть компенсовані його витрати, дорівнює 70% загального обсягу виробництва (до повного відшкодування витрат інвестора).

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