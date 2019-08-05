Україна виставила на конкурс три вуглеводневих родовища

Кабінет міністрів України оголосив конкурс на розробку трьох вуглеводневих ділянок на підставі угод про розподіл продукції (УРП) на території Сумської, Полтавської, Харківської та Чернігівської областей.
Відповідні оголошення опубліковані в урядовому виданні "Урядовий кур'єр", інформує БІЗНЕС.
Так, на конкурс виставлені Груневська ділянка, розташована в Сумській і Полтавській областях, Охтирська ділянка — у Сумській, Полтавській та Харківській областях, а також Ічнянська ділянка — в Чернігівській області.
В Асоціації газодобувних компаній України уточнюють, що загальна площа ділянок — 3,8 тис. квадратних кілометрів, а претенденти матимуть три місяці на подачу заявок з дати публікації оголошення про їх проведення — 3 серпня 2019 року.
Вартість участі у конкурсі становить 300 тис. грн. Термін дії УРП — 50 років. Частка держави в прибутковій продукції повинна складати не менше 11% її загального обсягу, максимальна частка компенсаційної продукції, за рахунок якої інвестору будуть компенсовані його витрати, дорівнює 70% загального обсягу виробництва (до повного відшкодування витрат інвестора).
Нагадаємо:
- У квітні 2019 року Кабмін оголосив конкурс на розробку ділянки "Дельфін". Термін дії угоди на розподіл продукції — 50 років. Заявки на участь у конкурсі подавали чотири компанії. Серед них — Trident Black Sea, а також американська Frontera Resources, яка й ініціювала цей конкурс, азербайджанська компанія Caspian Drilling Company LTD та "Укрнафтобуріння", бенефіціаром якої є український олігарх Ігор Коломойський.
- 26 липня стало відомо, що конкурс на розробку цієї ділянки виграла компанія Trident Black Sea екс-депутата Держдуми Росії Іллі Пономарьова. Однак прем'єр-міністр Володимир Гройсман запропонував оголосити новий конкурс на видобуток газу на шельфі Чорного моря, оскільки попередній конкурс не виправдав очікувань.
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Наприкінці липня американська компанія Frontera Resources заявила про намір оскаржити в суді результати конкурсу на розробку ділянки "Дельфін", якщо його затвердить уряд.
- Керівник компанії-переможниці конкурсу Trident Acquisitions Ілля Пономарьов запропонував уряду компроміс щодо розробки ділянки "Дельфін".