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05
Пн., серп.
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Україна виставила на конкурс три вуглеводневих родовища

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Кабінет міністрів України оголосив конкурс на розробку трьох вуглеводневих ділянок на підставі угод про розподіл продукції (УРП) на території Сумської, Полтавської, Харківської та Чернігівської областей.

Відповідні оголошення опубліковані в урядовому виданні "Урядовий кур'єр", інформує БІЗНЕС.

Так, на конкурс виставлені Груневська ділянка, розташована в Сумській і Полтавській областях, Охтирська ділянка — у Сумській, Полтавській та Харківській областях, а також Ічнянська ділянка — в Чернігівській області.

 В Асоціації газодобувних компаній України уточнюють, що загальна площа ділянок — 3,8 тис. квадратних кілометрів, а претенденти матимуть три місяці на подачу заявок з дати публікації оголошення про їх проведення — 3 серпня 2019 року.

Вартість участі у конкурсі становить 300 тис. грн. Термін дії УРП — 50 років. Частка держави в прибутковій продукції повинна складати не менше 11% її загального обсягу, максимальна частка компенсаційної продукції, за рахунок якої інвестору будуть компенсовані його витрати, дорівнює 70% загального обсягу виробництва (до повного відшкодування витрат інвестора). 

Нагадаємо:

Кабмін конкурс вуглеводні ділянки