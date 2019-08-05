ДБР розслідує справу про відмивання мільйонів через операції з ОВДП

Державне бюро розслідувань (ДБР) розслідує справу про відмивання коштів через операції з облігаціями внутрішньої державної позики України (ОВДП) на сотні мільйонів гривень. У справі фігурують "Фондова біржа ПФТС", "Українська біржа" та ще 18 компаній.

Про це йдеться в ухвалі Печерського райсуду Києва від 24 липня, передає БІЗНЕС з посиланням на Finbalance.

У чому справа?

Слідство встановило, що особи, уповноважені на виконання функцій держави, органів місцевого самоврядування, у період 2016-2019 років за попередньою змовою зі службовими особами учасників фондового ринку за сприяння посадових осіб "Фондової Біржі ПФТС" та "Української біржі" "вчинили дії, що мають ознаки маніпулювання на фондовій біржі, встановлені відповідно до закону щодо державного регулювання ринку цінних паперів, а саме операції щодо облігацій внутрішньої державної позики, що призвело до отримання фізичними особами прибутку у значних розмірах та заподіяло значну шкоду охоронюваним законом правам, свободам та державним інтересам".

За версією слідства, схема працювала наступним чином: торговець цінними паперами (брокер) від імені юрособи купував у банку ОВДП, а потім перепродував їх за заниженою ціною іншому брокеру, який купував їх від імені фізособи. Після цього перший брокер викуповував облігації назад, але за більш високою ціною, і знову продавав другому брокеру за заниженою вартістю. Врешті другий брокер продавав ОВДП за ринковою ціною. У результаті фізособа отримувала інвестиційний дохід, а юрособа — збиток. Але за фактом операції були удаваними і спрямованими на легалізацію доходів.

Серед торговців цінними паперами, які брали участь у схемі, фігурують: ПрАТ "Майстер Брок", ТОВ ФК "Фінекс-Україна", ТОВ "Фондова Компанія "Даліз-фінанс", ПрАТ "ІФК "Арт Капітал", ТОВ "Навігатор-Інвест", ТОВ "Універ Капітал", ТОВ "Капітал Таймс", ТОВ "І-Нвест", ТОВ "МевазорІнвест", ТОВ "Сігніфер", ТОВ "БТС Брокер", ТОВ "Домінанта Трейд", ТОВ "ФК Проффінанс", ТОВ "Ай Бі Кепітал" та їх клієнти, в тому числі ТОВ "Преміум Торг Груп", ТОВ "Бадрен", ТОВ "Марфін Люкс", ТОВ "Солвент Капітал".

У рамках розслідування справи слідство вже отримало доступ до банківської таємниці кількох торговців. Це допомогло з'ясувати, що компанії переводили гроші на рахунки фізосіб, які в подальшому були зняті через касу "РВР Банку" в розмірі понад 264 млн грн.

Передісторія

Навесні 2019 року Нацбанк повідомив про виявлені фінансові операції з цінними паперами, зокрема з ОВДП, що проводились професійними учасниками фондового ринку (брокерами) від свого імені, за рахунок і на замовлення юридичних та фізичних осіб, характер яких міг свідчити про легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

За даними регулятора, схема з відмивання діяла таким чином: спочатку брокер від свого імені за рахунок і на замовлення юридичної особи купував у банку пакет ОВДП, і продавав їх іншому брокеру, який також діяв за рахунок та на замовлення фізичної особи, дешевше (але в межах ринкових цін). Потім цей же пакет облігацій знову за більшою ціною викуповував перший брокер, "який діяв від свого імені, але за рахунок і на замовлення юридичної особи". У подальшому він знову перепродував пакет фізособі за нижчою ціною, яка перепродувала банку "за привабливішою ціною".

У результаті таких циклічних операцій фізична особа отримувала інвестиційний дохід, а юридичні особи — інвестиційний збиток у такому ж розмірі.

Схема була особливо поширена серед публічних і пов’язаних з ними осіб.

За даними Нацбанку, з 10 січня 2017 до 4 грудня 2018 року прибуток від таких операцій склав близько 895 млн грн (800 млн грн отримали 74 фізособи та 95 млн грн — юрособи), а 18 юросіб (зокрема 6 нерезидентів) отримали збиток на загальну суму близько 919 млн грн.

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