За півроку продажі через месенджери в Україні досягли $300 тисяч

В Україні за перше півріччя 2019 року продаж через нові канали виросли на 39% в порівнянні з другим півріччям 2018 року. Швидше за все зростають продажі через месенджери — у порівнянні c аналогічним періодом минулого року ці показники збільшилися на 118% — до $300 тис.

Про це свідчать дані компанії Admitad, інформує БІЗНЕС з посиланням на RAU.

Кількість онлайн-замовлень з блогів та інших тематичних майданчиків за вказаний період також зросла і досягла 230 тис. за вказаний період.

"Продажі через нові канали трафіку ростуть, тому що думкам і рекомендаціям мікроблогерів та інфлюенсерів люди довіряють більше, ніж традиційним рекламним форматам", — пояснює Country Manager Admitad Ukraine Олександр Кривошеєв.

Загалом у світі продажі через блоги, канали в месенджерах, спільноти в соцмережах, популярні акаунти в Instagram і Youtube ростуть швидше, ніж в Україні.

Так, оборот рекламодавців в світі завдяки новим каналам трафіку збільшився більш ніж в три рази — на 234%, а кількість замовлень — на 114%, більш ніж в два рази.

Нагадаємо:

За прогнозом компанії Hubber, до 2022 року 67% онлайн-покупок буде здійснюватися через онлайн-магазини електронної торгівлі (marketplace).

За даними компанії UTG, за перше півріччя 2019 року сегмент e-commerce в Україні виріс на 3%.

Довідка: Admitad — міжнародна мережа партнерських програм з оплатою за дію. Штаб-квартира компанії розташована в місті Хайльбронн (Німеччина). Компанія має власні представництва в Україні, Білорусі, Росії, Індії, Китаї та ОАЕ.

Мережа працює з партнерами і рекламодавцями по всьому світу. З нею співпрацює понад 1600 рекламодавців, понад 700 тис. веб-майстрів, які сумарно дають більше 15 мільйонів цільових відвідувачів на добу.