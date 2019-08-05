В Україні планують розвивати равликовий бізнес

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу УКАБ.

Зазначається, що Тернопільщина відрізняється від інших регіонів проактивним населенням у плані започаткування і ведення бізнесу. У цьому регіоні поширені нетипові бізнеси із нішевими продуктами з доданою вартістю: равлики, часник, козиний сир та інше.

"Це сприяє розвитку експортного потенціалу, адже, наприклад, якщо культури споживання равликів в Україні поки нема, цей продукт користується попитом за кордоном і його готові закуповувати, питання лише у формуванні товарних партій та стабільних умовах ведення бізнесу у країні", – зазначають в УКАБ.

Голова Асоціацї виробників вавликів Роман Репко констатує, що ця галузь зараз активно розвивається, але ще не напрацьовані експортні контакти, щоб вивозити равликів за кордон. "Хоча культура споживання равликів росте, але вирощену кількість равликів цього року Україна не з’їсть. Втім ми бачимо тенденцію до об’єднання у цьому бізнесі, створення кооперативів, оскільки всі розуміють, що треба виходити на зовнішні ринки з більшими партіями", – каже Репко.

Він додав, що в цілому українські виробники орієнтуються на європейські ринки, хоча азійські теж дуже цікаві.

Нагадаємо, за даними власника ферми "Еко Равлик" Дмитра Бутенка, на территории України нараховується около 150 дрібніх фермерських господарств, які займаються вирощування равликів.