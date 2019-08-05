В Україні прогнозують значне подорожчання авто з 2020 року

З 1 січня 2020 року вступає в дію заборона імпорту нових авто, які не відповідають нормам Євро-6. Це нововведення може призвести до значного здорожчання нових автомобілів.

Про це повідомив генеральний директор в Всеукраїнської Асоціації автомобільних імпортерів і дилерів Олег Назаренко на своїй сторінці у Facebook, інформує БІЗНЕС.

"Забороною імпорту нових авто без Євро-6 і дозволом імпорту старих авто без обмежень (досить Євро-2) нам хочуть заборонити їздити на нових авто, щоб ми купували тільки старі", — вважає Назаренко.

"Логіка проста: зазвичай після 5-8 років експлуатації німець продає авто, оскільки ремонт його в Німеччині дорогий, плюс екологічний збір зі страховкою на старе авто дорожче. А якщо нікому продати (Росія та інші країни СНД теж закриті обмеженням євро 5), то німець і далі буде їздити і не купить нове. Тому лобі ЄС в Україні так лобіює ухвалення таких законів, щоб перетворити Україну в країну-споживача секонд-хенду з ЄС. Інакше де логіка: старі можна ввозити з Євро-2 і без техогляду, а нові з Євро-5 – заборонені", — пояснює експерт.

На йому думку, закони про дозвіл на ввезення старих авто без обмежень і заборону ввезення нових авто "лобіюють прихильники вивезення секонд-хенду з ЄС і лобісти російських нафтовиків". "Адже 90-95% палива в Україні російське, хоча і називаємо його нібито "білоруським", але видобутку нафти в Білорусі немає і все це Росія", — наголошує експерт.