ОПЗ поновив виробництво мінеральних добрив

Одеський припортовий завод 4 серпня, після більш ніж річного простою, запустив виробництво аміаку і карбаміду.

Про це повідомив перший заступник генерального директора заводу Микола Щуріков нас своїй сторінці у Facebook, інформує БІЗНЕС.

"Після більш ніж річного простою Одеський припортовий завод (ОПЗ) почав запуск виробництва аміаку і карбаміду. І хоча попереду ще кілька днів нервування, можна сказати, що ми на фінішній прямій", -— зазначив Щуріков.

За його словами, завод отримав природний газ за договором переробки давальницької сировини від компанії "Агро Газ Трейдинг".

Згідно з договором, мінімальний період співпраці компаній складе чотири місяці з можливістю подальшої пролонгації за погодження наглядової ради ОПЗ.

Щуріков додав, що щомісяця завод буде отримувати близько 60 млн кубометрів газу.

Нагадаємо, 25 липня керівництво "Одеського припортового заводу" повідомило про укладання угоди з компанією "Агро Газ Трейдинг", в рамках якої "АГТ" постачатиме ОПЗ природний газ і отримуватиме аміак та карбамід в якості готової продукції.

Довідка:

"Одеський припортовий завод" є одним із найбільш відомих та скандальних символів приватизації. У 2009 році конкурс на придбання заводу виграла компанія Ігоря Коломойського, проте тодішня прем’єр-міністр Юлія Тимошенко відмінила результати конкурсу. Під час президентства Віктора Януковича ОПЗ потрапив під вплив Дмитра Фірташа. Зокрема, крім боргу перед НАК "Нафтогаз України", ОПЗ винен $250 млн OstchemHoldingLimited.

У 2016 році Фонд держмайна України двічі намагався продати ОПЗ, проте жоден потенційний інвестор не подав заявку на торги. Завод включений до переліку об'єктів для приватизації в 2019 році.

Починаючи з 2013 року, ОПЗ є збитковим. З того часу відбулось декілька спроб запустити завод на умовах давальницької сировини. Успішними були спроби компанії "Антра" та групи компаній ЕРУ в 2015 та 2017 відповідно. Компанія ВЕК у 2018 році теж починала співпрацю успішно, проте під час роботи виникли конфлікти, через які виробництво було зупинене. Наступні спроби були невдалими до останнього часу. Компанії "Ліберті" та "Енергетичний Еквівалент" в 2018-2019 роках не змогли відновити виробництво.

ОПЗ відомий як виробник карбаміду (добрива) та аміаку.

Компанія "Агро Газ Трейдинг" існує з 2016 року і займається торгівлею газом та добривами. Сукупна виручка компанії перевищила 1 млрд грн за останні два фінансові періоди. Власниками "Агро Газ Трейдинг" є підприємці Володимир Колот і Олександр Горбуненко.