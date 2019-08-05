На Хмельниччині збудували першу сонячну електростанцію Made in Ukraine

Група компаній KNESS побудувала першу сонячну електростанцію, всі основні комплектуючі якої, включаючи сонячні панелі, виготовлені в Україні.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу Групи компаній.

ФЕС "Залісся" розташована у Хмельницькій області на 26 га землі, непридатної для сільськогосподарського використання. Пікова потужність станції складає 14 МВт, вона обладнана понад 37926 сонячними панелями SNRG, створеними українським заводом KNESS PV.

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Сонячна станція генеруватиме майже 15600 МВт/год екологічно чистої електроенергії на рік. "Цього достатньо, щоб забезпечити електроенергією близько 7800 домогосподарств та запобігти викидам в атмосферу 15 тис. тонн вуглекислого газу впродовж року", — зазначили у пресслужбі.

Замовником будівництва виступила компанія ENERGY SUN, проектування та будівництво станції виконав ТОВ "Подільський Енергоконсалтинг", що входить до складу групи компаній KNESS.

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