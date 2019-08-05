На Хмельниччині збудували першу сонячну електростанцію Made in Ukraine

Група компаній KNESS побудувала першу сонячну електростанцію, всі основні комплектуючі якої, включаючи сонячні панелі, виготовлені в Україні.
Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу Групи компаній.
ФЕС "Залісся" розташована у Хмельницькій області на 26 га землі, непридатної для сільськогосподарського використання. Пікова потужність станції складає 14 МВт, вона обладнана понад 37926 сонячними панелями SNRG, створеними українським заводом KNESS PV.
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Сонячна станція генеруватиме майже 15600 МВт/год екологічно чистої електроенергії на рік. "Цього достатньо, щоб забезпечити електроенергією близько 7800 домогосподарств та запобігти викидам в атмосферу 15 тис. тонн вуглекислого газу впродовж року", — зазначили у пресслужбі.
Замовником будівництва виступила компанія ENERGY SUN, проектування та будівництво станції виконав ТОВ "Подільський Енергоконсалтинг", що входить до складу групи компаній KNESS.
Нагадаємо:
- Норвезька компанія Norsk Solar AS збудує свою першу в Україні сонячну електростанцію потужністю 9 МВт, яка забезпечить відновлюваною енергією понад 5 тисяч домогосподарств.
- Інша норвезька компанія Scatec Solar інвестує в сонячну енергетику України 250-300 млн євро до кінця 2019 року.
- У травні група компаній Budhouse Group змонтувала на покрівлі ТРЦ Fabrika у Херсоні сонячну електростанцію потужністю 1,5 мегават.
- На початку червня компанія UDP Renewables уклала угоду з ACCIONA про будівництво двох сонячних електростанцій (СЕС) в Одеській області, залучивши 30,6 млн євро інвестицій.
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У Переяслав-Хмельницькому районі Київської області побудували найбільшу в Україні сонячну електростанцію, панелі якої розташовані на дахах будівель.